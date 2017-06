Entretien avec Mourad Bendjellal, chargé de la politique budgétaire, monétaire et financière au CNES : « un financement fiscalement attractif »

Quelle évaluation faites-vous du leasing, un marché relativement récent ?

Pour commencer, il y a lieu de préciser que le marché du crédit-bail, plus connu sous le nom de leasing, peut être considéré en Algérie comme relativement récent, bien que le cadre réglementaire le régissant fut mis en place en 1996 et qu’il ait été évoqué par la loi 90-10 du 18 Avril 1990, relative à la monnaie et au (article 116). Le lancement de ce mode de financement n’a été effectif que depuis le début des années 2000. Mais de manière générale, le leasing demeure une activité en retrait par rapport aux autres modes de financement comme le crédit classique, le marché financier ou l’autofinancement.

Après la levée de certaines contraintes relatives à la pratique du leasing, notre système financier a connu une certaine poussée dans ce domaine avec l’apparition de sociétés de crédit-bail qui offrent la possibilité d’accéder à ce nouveau mode de financement. En termes de chiffres, l’ABEF et la Banque d’Algérie semblent plus indiqués pour donner les chiffres principaux de ce secteur d’activités. Toutefois, il y a lieu de relever le nombre croissant d’établissements financiers spécialisés et des départements de banques et autres établissements financiers se mettant au leasing. Leur nombre total dépasse actuellement la dizaine. Sur un plan global, les 12 banques et établissements financiers proposant un produit leasing, ont débloqué, à travers ce dernier et durant l’année 2016, un financement de l’ordre de 40 Mds DZD (20 Mds de Dinars en 2010).»

Qu’est-ce qui le différencie, en particulier sur le plan fiscal, des autres modes de financements ?

Le leasing est une technique de financement qui assure substantiellement une facilitation de trésorerie pour les agents ayant un besoin de financement, leur permettant une gestion de cash-flow beaucoup plus ordonnée, contrairement aux autres techniques, dont les demandeurs de crédits ont tendance à subir la charge de la dette de manière brutale, tout en ayant à subir le risque du crédit et le poids du service de la dette en termes de chargement fiscal et de sortie de fonds. Le poids d’investissement supporté par les sociétés spécialisées dans ces opérations demeure un argument fort pour le choix de ce mode de financement par les opérateurs économiques, qui voient le poids d’investissement allégé grâce notamment à la suppression de l'apport personnel de l’entreprise dans le financement de ses investissements, mais aussi à l’absence de garanties supplémentaires exigées. En définitif, le bien financé n’est pas inscrit au bilan du locataire et donc pas d’impact en termes d’immobilisations.

À travers le contrat de location assorti d'une promesse de vente, les investisseurs ont la possibilité d'acquérir tout ou une partie des biens loués (équipements, marchandises d’investissement, outillages, bâtiments, etc.), achetés par ces sociétés spécialisées en leasing ou par les banques, sans pour autant voir leurs capacités d’action financière réduites. Quant à la fiscalité y afférente, bien que le leasing n’offre pas les avantages fiscaux que l’on peut trouver par exemple dans le financement direct par le biais de la désintermédiation financière, et donc en bourse, il est par contre fiscalement attractif et plus avantageux que le crédit classique.

Les comptes de résultat des entreprises vont contenir autant d’avantages grâce à la déduction intégrale des loyers de leasing de l’assiette fiscale en plus du paiement de ces loyers et du bien acheté par les entreprises en hors taxe. Ces opérations vont venir en déduction des pressions de trésorerie des entreprises, tout en augmentant leurs capacités de financement futur.

Ne pensez-vous pas que le recours au leasing,au-delà de son utilité, est une façon des’échapper à une entrée en bourse davantageexigeante ?

Il y a lieu de préciser que les deux modes ne sont pas exclusifs, dans la mesure où même une entreprise cotée en bourse peut recourir au leasing. La décision du choix de mode de financement de l’investissement dans une entreprise n’a absolument aucun rapport avec la nature des opérations de financement. Tout d’abord, le recours au marché financier (la bourse) n’est absolument pas obligatoire pour les opérateurs économiques, qui demeurent libres d’opter ou non pour ce mode de financement.

Par ailleurs, bien que la bourse offre beaucoup plus d’avantages (fiscalement et financièrement) par rapport au leasing, les exigences d’une introduction en bourse, en termes de transparence notamment, font que les entreprises lui préfèrent souvent le crédit classique et/ou le leasing pour son avantage cité plus haut. Pour une entreprise, le recours à la bourse peut être un bon moyen de se procurer du financement, non pas que par l’ouverture du capital mais aussi par le crédit obligataire. Il demeure vrai que le marché financier algérien peine à dépasser la phase embryonnaire, notamment au niveau du compartiment dédié aux PME/PMI. De ce fait, le recours au nouveau mode de financement–nouveau en Algérie— peut être un élément enrichissant permettant plus de dynamique dans l’ingénierie de financement des entreprises, que ce soit à travers les formes classiques de financement ou celles plus récentes telles que le capital-risque, le leasing, le crowd funding ou autres. C’est toujours bénéfique pour l’entreprise d’y avoir recours, selon la situation et la phase dans laquelle elle se trouve.

Dans un cadre général, l’entrée en bourse n’est pas forcément exigeante, la transparence concernant la publication des états financiers n’est pas une entrave normalement.

Quels sont les ingrédients nécessaires pour donner au Leasing toute sa place afin d’accompagner la PME/PMI dans son développement et son émergence, que ce soit en financements directs ou indirects ?

«Le leasing est un mode de financement qui permet aux entreprises économiques à travers ses deux catégories, en l’occurrence le leasing mobilier et le leasing immobilier, de se doter des moyens de production nécessaires pour faire de la croissance ; donc son développement ne peut se concevoir en dehors de la modernisation et le développement des marchés bancaire et financier en général. Développer l’activité de leasing est tributaire des moyens financiers dont les banques ou les sociétés spécialisées en leasing sont en obligation de se procurer en termes de capacités d’engagement (volume de fonds propres) et de coûts d’acquisition pour pouvoir s’engager activement dans ce créneau, plutôt en retrait en Algérie. Le nombre de sociétés de leasing demeure très faible et très peu concurrentiel en Algérie, à cause de ces insuffisances. Les données du marché financier font état de seulement deux sociétés de leasing qui ont pu lever des fonds sur le marché obligataire en 2016 ! (4 MDA seulement). Les capacités d’engagement de ces sociétés sont fortement liées à leurs surfaces financières mais aussi à l’offre des entreprises en biens et de l’économie réelle en général. Sur le plan de l’organisation du marché du leasing, un certain nombre d’exigences sont indispensables pour développer ce segment à savoir : l’implication des banques publiques dans le développement de ce nouveau mode de financement ; l’élargissement au plus grand nombre de bénéficiaires de ce mode de financement — le peu de société de leasing qui existe en Algérie doit élargir son réseau d’exploitation en se faisant représentée au niveau de chaque wilaya (démultiplication des ponts d’action) ; garder le sens même de l’opération de leasing sans essayer de le dénaturer en entravant les principes de base de sa constitution en assurant un financement intégral, facilitant les procédures de garanties, assouplissant l’opération d’option d’achat en fin de location, etc ; élargir le financement en leasing à d'autres secteurs d'activités afin d’attirer de nouveaux clients ; améliorer les délais de traitement des dossiers des demandeurs de leasing ; réviser à la baisse le taux de loyer qui demeure très élevé, ce qui fait que souvent, l’autofinancement est privilégié, au leasing ; communiquer davantage au sujet de ce produit.

Comment voyez-vous l’avenir du leasing suite au nouveau modèle économique de croissance mis en place par les pouvoirs publics ?

Bien que l’annonce du projet du nouveau modèle de croissance n’aborde pas l’approche relative aux aspects liés au financement, mais cela n’empêche de donner une perspective sur le futur des financements attendus en termes de nature et de volume, il est venu modifier la nature du modèle d’accumulation de la richesse nationale. Ainsi, il préconise désormais le passage à une économie d’offre de biens et services et une diversification des sources de revenus notamment en devises internationales, donc rompre avec le régime de croissance tiré par la dépense globale.

À ce titre, la nature même du leasing en tant que mode de financement spécifique est plus que souhaité, voire nécessaire, dans l’accompagnement des entreprises économiques dans leurs cycles d’exploitation et d’investissement, mais seulement le leasing exige plus que jamais un développement fort et rapide de l’économie de l’offre de biens et donc des outputs en termes de biens économiques de consommation et d’équipement. Les avantages qu’offre le leasing ouvrent de grandes perspectives à son essor, notamment pour la PME/PMI. La petite structure de cette dernière et ses problèmes financiers ont fait d’elle le client adéquat pour ce type de financement.

Mais cela ramène à dire en définitif, que le développement de la finance directe, ou ce qui est appelé la désintermédiation financière, demeure un préalable au développement du marché du leasing et du crédit classique de manière générale.

Propos recueillis par :Fouad Irnatene