Décès du journaliste et directeur du journal La Tribune Hassen Bachir Cherif et de la journaliste Ghania Yacef Toumi

Le journaliste et directeur du quotidien La Tribune, Hassen Bachir Cherif, est décédé hier à l'aube, à Alger, à l'âge de 66 ans, d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de ses proches. Ancien journaliste à El Moudjahid, le défunt a également été responsable de la communication au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports (1988) et au niveau de la Chefferie du gouvernement (1989-1990), avant qu'il n'intègre l'équipe rédactionnelle de l'hebdomadaire La Nation. Avec d'autres journalistes, il a fondé le quotidien La Tribune, qu'il dirigeait à ce jour.



La journaliste Ghania Yacef Toumi, est décédée samedi à Paris des suites d'une longue maladie, a-t-on appris dimanche auprès de ses collègues. Agée de 39 ans, la défunte a entamé sa carrière en animant des émissions à la chaine II de la radio nationale dédiées aux enfants avant de rejoindre la radio El Bahdja. Ghania Yacef Toumi, mère de trois enfants, sera enterrée à Alger après son rapatriement prévu mardi, selon la même source.

-------------/////////////////

Condoléances du ministre de la communication

Le ministre de la Communication, M. Djamel KAOUANE, qui a accueilli avec consternation et tristesse la nouvelle du décès du Directeur du quotidien La Tribune, Hacène BACHIR-CHERIF, tient à présenter ses sincères condoléances à l'ensemble de sa famille et assure ses proches, en cette douloureuse circonstance, de son soutien effectif et de toute sa compassion.

Il prie Allah d'agréer le défunt et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.



«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»



——o0o——



Affecté par le décès, survenu hier, samedi 3 juin 2017, des suites d'une longue maladie, de Ghania YACEF TOUMI, animatrice à Radio El Bahdja, le ministre de la Communication, M. Djamel KAOUANE tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte, ainsi qu à sa grande famille élargie de la Radio nationale, et les assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa compassion.

Puisse Allah accueillir la défunte en Son Vaste Paradis.



«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»