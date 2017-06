MDN : 3 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 3 juin 2017 à Tébessa (5e Région militaire), trois éléments de soutien aux groupes terroristes, précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Gardes-frontières «ont saisi, à Tindouf (3e Région militaire), une quantité de kif traité s’élevant à 200 kilogrammes». A Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), des détachements de l’Armée nationale populaire «ont saisi un camion, 9,4 tonnes de denrées alimentaires, 1.000 litres de carburants et des outils d’orpaillage, tandis qu’un autre détachement a intercepté, à El-Oued/4e RM, quatre contrebandiers, quatre véhicules, six quintaux de denrées alimentaires et 3.096 boîtes de produits cosmétiques.