Crise libyenne : Réunion tripartite aujourd’hui à Alger

La réunion ministérielle tripartite Algérie-Tunisie-Égypte sur la Libye se tiendra aujourd’hui et demain à Alger dans l’objectif de permettre aux chefs de diplomatie des trois pays de «poursuivre leurs consultations sur la situation politique et sécuritaire prévalant en Libye», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif. Intervenant après celle des pays voisins de la Libye tenue à Alger le 8 mai et la réunion de Tunis des 19 et 20 février dernier, cette rencontre sera également l’occasion pour les ministres d’«examiner l’ensemble des facteurs susceptibles d’être mis à contribution pour favoriser une démarche coordonnée en vue d’accompagner les frères libyens dans leur quête d’une solution politique à la crise à laquelle est confronté ce pays frère et voisin», a précisé M. Benali Chérif, dans une déclaration à l’APS. «D’autres réunions, du même format, sont prévues pour l’approfondissement de la concertation entre les trois pays sur les sujets susceptibles de conforter leur action commune en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité en Libye et dans la région», a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.