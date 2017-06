Hassen Bachir Cherif inhumé hier au cimetière de Ben Aknoun : Un Monsieur s’en est allé

La nouvelle est tombée tel un couperet. Annoncée par son neveu, Lies, dès l’aube, elle a abasourdie plus d’un parmi ses nombreux amis et proches. Difficile de croire que Hassen est décédé et que celui qui aimait tant rappeler à son premier cercle d’amis qu’ils étaient ses «frères» ne sera plus là, à partir de ce funeste 4 juin pour partager une assiette de sardines ou un tout autre plat préparé pour le midi. Difficile aussi d’imaginer qu’il ne sera plus là pour animer leurs longues conversations et débats qu’ils instauraient autour des questions de l’actualité nationale. De la politique au sport, tout était disséquée. Les évènements internationaux n’étaient pas en reste. Bachir Chérif était d’une volubilité telle qu’il était aussi difficile de placer un mot. Mais ses amis qui le connaissaient tellement ne s’en offusqués presque jamais. «C’est Hassen» aimaient-ils plaisanter. Ils aimaient aussi le chambrer sur ses positions sur telle ou telle autre question. Car avec Hassen aucun sujet n’était négligé. D’une grande culture politique et ayant une connaissance très poussée de la vie du pays, il aimait échanger et partager avec ses amis et complices, Kamel, Abdelouaheb, Boudjemaa, Nounou Ahmed et autres Djamel et Dahmane et ceux qui venaient à l’occasion, ses avis et ses analyses pointues sur l’évolution de cette Algérie qu’il chérissait. Intarissable, il adorait aussi raconter les anecdotes cumulées au cours de son longs parcours dans la presse et parmi les gens de la presse. Comme tous les journalistes qui ont contracté le virus de la presse, il vivait de sa passion et était malheureux de voir cette presse qui l’habitait péricliter et perdre repères et valeurs pour lesquels il a lutté et continuait à combattre. L’absence de l’éthique et de la déontologie chez certains confrères l’agaçaient. Il était aussi de toutes les initiatives pour défendre les journalistes. Il aura été l’un des rares éditeurs à avoir récupéré, par solidarité, des journalistes qui s’étaient retrouvés au chômage suite à la disparition du titre Le Matin. Bachir Cherif Hassen était, faut-il le rappeler d’une grande générosité. De cette qualité intrinsèque de nombreux journalistes pourront aussi en témoigner. Il n’a jamais manqué l’occasion d’aider au règlement d’un problème social en faisant appel à ses connaissances là où ils se trouvent. Mais le parcours de Bachir Chérif Hassen n’a pas commencé depuis les années 90. En effet, avant de prendre les rênes de la Tribune, journal lancé avec d’autres journalistes et dans lequel il s’est investi au prix de sa santé. Hassen Bachir Cherif, a été journaliste à El Moudjahid. Un quotidien qu’il a quitté avec le grade d’éditorialiste. Le défunt a également été responsable de la communication au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports dirigé par Kamel Bouchama (1988) et au niveau de la Chefferie du gouvernement sous Mouloud Hamrouche (1989-1990), avant qu’il n’intègre l’équipe rédactionnelle de l’hebdomadaire La Nation à l’ouverture du champ médiatique. Bachir Chérif était un homme de convictions assumées jusqu’à sa mort. Père de trois enfants, il adorait aussi parler d’eux et notamment de sa dernière, Zahia, née de son union avec Nesrine, «je lui ai donné le prénom de ma mère décédée» aimait-il à préciser à ceux qui lui avaient fait part de leurs félicitations au moment de sa venue au monde. Il y a moins d’une semaine encore, il en parlait avec des yeux pétillants et fierté, comme seul un papa peut l’être de son enfant, il me racontait combien elle a grandi et combien elle était malicieuse. «Ils sont précoces les enfants d’aujourd’hui» disait-il à chaque fois que l’on se retrouvait à évoquer entre parents nos progénitures. Hassen Bachir Cherif a été inhumé dans l’après-midi au cimetière de Ben Aknoun à Alger. L’enterrement a eu lieu en présence d’une foule nombreuse, dont le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Oud-Ali, ainsi que du conseiller à la présidence de la République, Saïd Bouteflika, et du conseiller à la présidence de la République, Kamel-Rezzag Bara. Des personnalités nationales, des chefs de partis politiques et des journalistes, ainsi que les membres de sa famille et ses amis ont également assisté à l’enterrement.

N. K.