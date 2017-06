Mme Benghabrit donne le coup d’envoi du BEM à Mascara : Réduire la déperdition scolaire

Mme Nouria Benghabrit, ministre de l’Éducation nationale, a donné le coup d’envoi du BEM à partir du CEM Cheikh-Abdelkader à Mecherfi, Ghriss, en présence des autorités civiles et militaires, ainsi que des cadres de son département ministériel. La ministre n’a pas manqué de rappeler que le succès des réformes engagées dans le secteur de l’éducation est tributaire des actions menées dans l’action pédagogique, grâce à la mobilisation des uns et des autres, et à la conjugaison des efforts pour aboutir à une école performante.

Le projet pédagogique pour promouvoir l’école algérienne afin d’assurer la réussite de l’élève, une question cruciale mise en avant par la première responsable du secteur pour ouvrir une ère nouvelle dans les établissements scolaires où la formation des enseignants demeure au cœur des préoccupations de la ministre qui a insisté sur l’ingénierie de la formation dans les centres et instituts relevant de son département ministériel pour une meilleure actualisation des connaissances et de l’expérience professionnelle des personnels de formation. La ministre a également évoqué le volet de l’exploitation rationnelle des ressources humaines et matérielles au service de l’école.

La question de la sensibilisation à la violence en milieu scolaire n’a pas été occultée par la ministre qui a dit à ce sujet que la médiatisation du phénomène est une chose mais la réalité sur le terrain en est une autre. C’est pourquoi elle a lancé un appel aux parents d’élèves pour un meilleur suivi de leurs enfants. « L’amélioration des résultats, la formation et la dynamisation de la vie scolaire sont notre cheval de bataille », a rappelé la ministre qui a aussi mis en relief, au cours du point de presse à l’issue de sa visite, les dispositions prises pas son ministère et les différents partenaires pour un bon déroulement des examens de fin d’année à tous les paliers. La modulation et la formation des personnels de l’éducation constituent un contrat de performance pour la réussite de l’action pédagogique à tous les niveaux pour atteindre un faible taux de déperdition scolaire, un mal qui ronge le système éducatif en dépit de toutes les réformes engagées dans ce sens. Mme Benghebrit a indiqué en répondant aux questions des journalistes que « l’écocitoyenneté et l’équité des chances en milieu scolaire sont le reflet d’une carte scolaire adaptée aux besoins des apprenants. L’éducation physique et sportive est une préoccupation majeure de l’école, notamment dans le cycle primaire ». S’agissant des ITE qui assuraient la formation des enseignants, ils joueront leur rôle une fois réhabilités en centres de formation de qualité loin du schéma classique car, ajoute la ministre, ce volet constitue l’épine dorsale de la formation continue du personnel de l’éducation, indiquant que depuis, des efforts gigantesques ont été déployés pour une utilisation optimale de ces infrastructures qui sont passées de 11 en 2014 pour atteindre le seuil de 22 instituts en 2017/2018. Ces perspectives d’accompagnement permettent d’éviter la formation académique car elle ne répond pas à la situation. Des pratiques pédagogiques nouvelles ont ainsi vu le jour, notamment autour de la professionnalisation, pour cela la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels visent à doter les agents des compétences professionnelles indispensables à une constante adaptation aux évolutions du système éducatif et à l’accompagnement de l’élève, devait préciser la ministre. Le plan d’action vise à développer les compétences des élèves en favorisant les innovations pédagogiques, la communication au sein de la communauté éducative, le renforcement du partenariat avec les collectivités de la société, le développement des actions qui font de l’établissement un centre culturel et d’ouverture à son entourage et la dynamisation du rôle des cellules d’écoute et de suivi au sein des établissements, telle est la nouvelle vision du secteur.

A. Ghomchi

Bejaia

12.624 candidats



12.624 candidats dont 6.584 candidates ont subi hier matin les épreuves du BEM. Par ailleurs 406 candidats libres dont 18 filles auront à concourir les mêmes épreuves que les candidats scolarisés. Les 12.624 candidats sont répartis sur 52 centres d’examen et encadrés par 2.587 encadreurs. Sur les 12.624 candidats, 101 candidats sont issus des écoles privées. On notera aussi 14 candidats aux besoins spécifiques qui bénéficieront de l’assistance nécessaire.

La direction de l’éducation de la wilaya a pris toutes les dispositions humaines et matérielles à travers tous les centres d’examens retenus pour le bon déroulement de cet examen.

M. Laouer



Sétif

Dans la sérénité



Pas moins de 21.816 candidats ont donc rejoint les centres pour un examen qui a fait l’objet de la plus haute attention à l’effet de permettre à tous ces potaches scolarisés mais émanant aussi des centres de rééducation, d’écoles privées et d’infrastructures accueillant des personnes aux besoins spécifiques, de composer dans les meilleures conditions.

« Rien n’a été laissé au fait du hasard et tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le bon déroulement des examens scolaires », devait souligner M. Bezala Abdelaziz, directeur de l’éducation. Un examen qui regroupera donc 11.914 filles et 9.902 garçons dont 5 élèves de l’école des sourds-muets, 89 des écoles privées, 113 des centres de rééducation et 7 autres candidats aux besoins spécifiques au moment où l’épreuve de la langue amazigh touchera 1.226 candidats répartis sur 23 CEM.

F. Zoghbi

SIDI BEL-Abbès

9.450 candidats



9.450 candidats ont subi hier les premières épreuves du BEM dans une ambiance bon enfant. Un effectif légèrement en baisse par rapport à l’édition précédente si singularisé par la forte présence des filles. On relève de cet effectif que 113 candidats sont issus du centre pénitencier alors qu’une prétendante étrangère participe à ces épreuves pour marquer l’édition au plan local, il s’agit d’une élève de nationalité syrienne qui a eu d’ailleurs tout le soutien de ses camarades. Tous les moyens de la collectivité et de la direction de l’éducation ont été mobilisés pour le bon déroulement de l’opération dans les 51 centres d’examen. Pour s’enquérir de la situation, des tournées sont effectuées par les membres de la commission de wilaya créée pour le suivi de l’opération et l’application du dispositif mis en place.

A. B.