Examens de fin d’année : Toutes les structures de l’État mobilisées

« Toutes les structures de l’Etat sont mobilisées pour un bon déroulement des épreuves des examens de fin d’année », c’est ce qu’a affirmé la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, qui a donné, à partir de Ghriss dans la wilaya de Mascara, le coup d’envoi des épreuves du BEM. Mme Benghebrit a souligné que toutes les structures de l’Etat ont été mobilisées pour « assurer des conditions propices devant permettre à l’élève de prouver et d’exprimer ses compétences lors de ces examens ».

Elle a ajouté dans le même ordre d’idée, que les mesures de sécurité prises visent à garantir une « égalité des chances » aux candidats et qu’elles sont liées au volet pédagogique. Elle a considéré que le climat dans lequel se déroulent cette année les examens est « bien différent de celui de l’année écoulée ». La ministre s’est montrée satisfaite des débats et des échanges enregistrés sur les réseaux sociaux tout en rejetant les évènements connus lors de la précédente session. « L’émergence d’une opinion publique contre tous ceux qui veulent porter atteinte à la crédibilité des examens est nécessaire », a-t-elle indiqué.

Mme Benghebrit a rappelé que le programme du Président de la République vise à améliorer la gouvernance du secteur et à atteindre une école d’excellence. Elle a également assuré que la prochaine rentrée scolaire sera marquée par une « nouvelle étape » à mener avec le concours de tous les partenaires sociaux. Mme Benghebrit a expliqué que cette étape sera axée sur le volet pédagogique et une importance particulière sera donnée au thème de la citoyenneté par le biais de l’élection de représentants des élèves afin de les initier à faire plus tard les bons choix.

Il convient de rappeler qu’un total de 566.221 candidats, dont 51,58% filles, passent durant trois jours, cet examen de passage au niveau secondaire dans lequel les candidats qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l'année.



Garantir la crédibilité des examens



A ce propos, la ministre avait affirmé que « toutes les mesures étaient prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires nationaux, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux », précisant que ces mesures prévoient notamment la sécurisation des examens dans le but d'assurer leur crédibilité et de garantir l'égalité des chances entre les élèves.

Parmi ces mesures, figurent notamment l'interdiction de l'usage de téléphones mobiles et autres moyens de communication électroniques dans les salles d'examen.

La ministre a annoncé dans cet ordre d’idées que des sanctions fermes seront prises à l’encontre des élèves pris avec un téléphone portable dans les salles d’examen. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à exclure l’élève de la scolarisation pour une durée de 3 années au moins. Aussi concernant les réseaux sociaux, Mme Benghebrit a affirmé que ces derniers sont soumis à une surveillance stricte afin d’éviter toute tentative de fraude via ces moyens de communication.



Lutte contre la violence en milieu scolaire



Des protocoles exécutifs sont en élaboration au niveau du ministère de l'Education nationale pour lutter contre la violence en milieu scolaire, a indiqué hier à Mascara la première responsable de ce département ministériel, Nouria Benghebrit. Lors d’une conférence de presse au terme de sa visite dans la wilaya, Mme Benghebrit a souligné qu’après avoir fini avec la mise en place d'une politique générale de lutte contre la violence en milieu scolaire basée sur les résultats d'études approfondies, le ministère s'est lancé dans l’élaboration de protocoles exécutifs comportant des mesures à prendre en cas de violence.

Mme Benghebrit a déploré un autre type de violence, à savoir celui relatif au fait de déchirer, par l'élève et à la fin de l'année scolaire, les manuels qui leur ont été remis gratuitement, qualifiant cette pratique de « perte de l'argent public ». D'autre part, la ministre a minimisé les cas de diffusion de sujets d’examens de fin d’année scolaire, soulignant que le peu de cas se produit après l'entame des épreuves et non pas avant.

Elle a ajouté, dans ce contexte, que des spécialistes en informatique du ministère suivent l'affaire pour dévoiler les personnes derrière la diffusion des sujets des examens sur le réseau social et prendre les mesures et sanctions rigoureuses à l'encontre des élèves candidats gardant sur eux des téléphones portables pendant la durée des examens. Nouria Benghebrit a affirmé que le ministère de l’Education nationale œuvre à combattre la triche aux examens à plusieurs niveaux, en plus des mesures de contrôle strict dans les classes d’examen, dont celle de sensibiliser les élèves sur le grand préjudice encouru en cas de fraude, de fuite de sujets d’examens, ainsi que les parents.

La ministre a rappelé l’importance accordée par son secteur au sport scolaire qui constitue une pépinière des sportifs en Algérie. Elle a affirmé l'augmentation du volume horaire réservé à l’éducation physique et sportive, ainsi que la possibilité de création de clubs sportifs dans tous les établissements scolaires. Mme Benghebrit a annoncé, par ailleurs, que 20 à 30 guides éducatifs ont été confectionnés par des experts algériens et des homologues étrangers au profit de cadres du secteur et seront distribués prochainement.

Salima Ettouahria