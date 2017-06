conférence internationale sur l’exception d’inconstitutionnalité : Un grand pas pour les droits de l’homme

Sous l’égide de son président M. Mourad Medelci, le Conseil constitutionnel a réuni, depuis hier en son siège à Alger, des experts issus de plusieurs pays, conviés à la conférence internationale placée sur le thème «Exception d’inconstitutionnalité : échange d’expériences et bonnes pratiques». Le choix du thème renseigne d’entrée sur l’objectif de cette concertation obéissant en effet à l’idée d’assurer une application idoine de l’article 188 de la nouvelle constitution algérienne. Cet amendement, parmi les plus novateurs, introduits dans le cadre de la révision de la Loi fondamentale initiée par le Président de la République, constitue, de l’avis de M. Medelci, «un pas gigantesque garantissant la protection et la promotion des doits de l’homme et des libertés individuelles, et consolidant l’ancrage de l’État de droit».

Selon M. Mourad Medelci, l’article 188 de la nouvelle Constitution connaîtra sa phase d’application dès 2019. En vertu de ce nouvel amendement, «le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution».

En attendant donc l’année 2019, l’institution que dirige M. Medelci s’est déjà engagée dans une série de rencontres de concertation, et notamment «des conférences communes avec plusieurs tribunaux et cours constitutionnels des différents pays, plus particulièrement la France, l’Indonésie et la Russie», comme le président du Conseil constitutionnel a tenu à le rappeler dans son allocution d’hier. Dans la même optique, il informe aussi qu’un cycle de rencontres est également prévu, les 5 et 6 octobre prochain à Alger, avec les représentants de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA).

Quant à la conférence internationale qu’a abritée hier le siège du Conseil constitutionnel, ses travaux engagés pour une durée de deux jours ont essentiellement pour but d’établir une première esquisse de ce que sera le contenu de la prochaine loi organique définissant les conditions et modalités d’application de l’article188 de la nouvelle Constitution. «Effectivement, c’est sur la base des différentes contributions, lors de cette conférence, que s’établiront les principaux axes de la loi organique», a soutenu le Pr Mohamed Bousoltane, DG du Centre d’études et de recherches constitutionnelles au Conseil constitutionnel.

M. Mohamed Habchi, vice-président du Conseil constitutionnel, a affirmé, quant à lui, que cette loi organique sera l’œuvre du gouvernement. «Il est attendu de ce nouveau texte toutefois de consolider les prérogatives du Conseil constitutionnel». Les différentes communications inscrites au programmes de cette rencontre internationale sont présentées par ailleurs par des constitutionnalistes aguerris de Belgique, de France, du Maroc et de la Tunisie. Une première intervention du DG Bousoltane qui a plaidé pour l’instauration d’un système de filtrage indispensable pour assurer au Conseil constitutionnel, un rôle régulateur dans le cadre de l’application de l’article 188. De son côté, le Pr belge, Francis Delpérée, a tenté, dans sa communication, d’apporter des éléments de réponse à la question de savoir qui est en mesure de saisir le Conseil constitutionnel en cas d’exception d’inconstitutionnalité et de quelle manière. M. Francis Delpérée ne manquera pas surtout d’insister sur la nécessité d’une démarche inclusive à faire dans le cadre de l’élaboration de la loi organique d’application de l’article 188. Il préconise même la formation des avocats, en plus des juges dans ce domaine. «Il y a un chantier énorme à mener, si l’on ne veut pas que cette loi organique soit en jachère des années durant», a-t-il conseillé.

Karim Aoudia