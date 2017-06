Accidents de la circulation à Boumerdès : 3 morts et 9 blessés ces dernières 72 heures

Trois personnes sont décédées et neuf autres ont été blessées dans trois accidents distincts de la circulation survenus ces trois derniers jours sur le réseau routier de Boumerdès, a annoncé hier la protection civile de la wilaya. Le premier accident est survenu hier à la mi-journée, lorsqu’un véhicule utilitaire a percuté mortellement un septuagénaire alors qu'il tentait de traverser vers l’autre bord de l’autoroute Est-Ouest au niveau d'Ouled Brahim, localité de Hammadi (ouest de Boumerdès), a indiqué le chargé communication auprès de ce corps, le lieutenant Ahmed Smail Ait Kaci.

L’accident a causé la fermeture de cet axe autoroutier menant vers Blida durant plus d’une heure, a-t-il signalé. Une autre personne a trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans un second accident de la route, survenu samedi dernier peu avant la rupture du jeûne, sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest traversant la commune de Larbaàtache, à l’ouest de Boumerdès, a révélé M. Ait Kaci. L’accident est intervenu aux environs de 19h30 au lieu-dit Oued Ouali de l’autoroute Est-Ouest (un point noir connu de la circulation), suite à un carambolage entre plusieurs véhicules sur le couloir en direction de la capitale. Le corps de la victime (un homme de 51 ans) a été transporté à la morgue de l’hôpital de Rouiba (Aer) alors que les blessés (2 fillettes et 3 hommes) ont été évacués vers l’hôpital de Lakhdaria , a-t-on ajouté de même source. Le responsable a cité la chaussée rendue glissante par les chutes de pluie dans la région comme une cause probable de cet accident de la circulation. Un troisième accident de la circulation est survenu, vendredi soir, au lieu-dit Ain Bahria de Zemmouri de la RN 24 (est de Boumerdès), causant la mort d’une vieille dame de 75 ans, en plus de blessures à 4 autres personnes, âgées entre 30 et 47 ans. (APS)