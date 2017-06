Port de Zemmouri-El-Bahri : l’Aménagement se poursuit

Le port de Zemmouri El Bahri (est de Boumerdès), l’un des plus vieux ports du centre du pays, est actuellement le théâtre de nombreuses opérations d’aménagements visant l’amélioration des conditions de travail des pêcheurs ainsi que la sécurisation de ses entrées et son périmètre, a annoncé hier le directeur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya.

Ces opérations, qui font suite à d’autres actions similaires réalisées au profit du port de Dellys (est de la wilaya), s’inscrivent dans le cadre du plan de développement d’urgence de l’entreprise de gestion des ports de pêche du Centre, en charge de la gestion de ces deux ports, a indiqué M. Kadri Cherif.

Lancés depuis une dizaine de jours pour une durée de trois mois, ces travaux d’aménagements consistent, selon le responsable, à la réalisation de l’éclairage public sur tout le périmètre du port et de toutes ses commodités, le renouvèlement des conduites d’assainissement et du réseau d’alimentation en eau potable (AEP), ainsi que l’aménagement d’allées et d’accès. Des panneaux de signalisation et d’information y sont également prévus, outre un mur en béton afin de sécuriser l’infrastructure et son terre-plein. M. Kadri a expliqué que le lancement de cette action de réaménagement est intervenue après le parachèvement, dernièrement, des travaux de dragage des ports de Dellys et de Zemmouri El Bahri, ayant consisté à les débarrasser des détritus qui s’y sont accumulés depuis un certain temps, en vue d’en élargir les accès et de faciliter les conditions de travail des pêcheurs. L’opération, qui a été dictée par les grandes difficultés rencontrées par les barques de pêche pour rentrer ou sortir de ces deux ports, a permis le retrait de près de 13.000 m3 de vase à l’entrée du port de Dellys et de 17.000 m3 à l’entrée du port de Zemmouri El-Bahri.

Selon le responsable, le dragage du port de Zemmouri El-Bahri, dont la réalisation remonte aux années 1950 et le réaménagement après l’indépendance, a permis un élargissement de son tirant d’eau à plus de 5 mètres. Ce port, réputé à l’échelle nationale pour la pêche de la sardine, est doté d’une capacité d’accueil de 90 embarcations, avec plus de 100 petits métiers en relation avec la mer. Son plan d’eau est estimé à 5 ha, contre un terre-plein de plus de 4 ha, une digue principale de près de 400 m linéaires, une digue secondaire de plus de 410 m linéaires et une passe d’entrée de 40 m linéaires. L’opération a, aussi, permis l’élargissement du tirant d’eau au port de Dellys, l’un des plus vieux ports d’Algérie, à 7 mètres, avec pour résultat une amélioration des conditions de travail des pêcheurs qui pourront désormais accoster plus facilement, quel que soit le calibre de leurs embarcations, a assuré M. Kadri.

Le port de pêche de Dellys est confronté, depuis plusieurs années, à un problème d’exiguïté, sa capacité d’accueil ne dépassant pas une centaine d’embarcations, tout en englobant près de 100 petits métiers en relation avec la mer.

Le plan d’eau de ce port est estimé à 6 ha, contre un terre-plein de 5 ha. Sa digue principale est de 460 mètres linéaires, alors que sa digue secondaire est de 200 mètres linéaires, contre une passe d’entrée large de 100 mètres linéaires. (APS)