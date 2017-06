M. Abdelghani Zaâlane : Les chantiers d’Alger au peigne fin

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a effectué une visite de travail et d’inspection à certaines institutions relevant de son secteur à Alger, en tête desquelles le port d’Alger, selon un communiqué émanant du ministère.

Outre sa visite au port d’Alger, M. Zaalane a effectué une visite au siège de l’Entreprise nationale de Transport maritime des voyageurs (ENTMV), et au centre de maintenance des automotrices relevant de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) à Caroubier pour s’enquérir du bon déroulement de ces entreprises, indique le communiqué. Ces visites sont inscrites dans le cadre des activités initiées par le ministre depuis la semaine passée, où il avait effectué des visites de travail et d’inspection inopinées à certains projets du secteur dans la wilaya d’Alger, à l’instar du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger et d’autres projets routiers.

A cet égard, M. Zaalane, a inspecté le projet d’extension de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène, lequel permettra une fois reçu en 2018 de transporter jusqu’à 10 millions de voyageurs par an. Le taux d’avancement de ces travaux d’extension (20 hectares) est estimé actuellement de 70%.

D’un coût de 74 milliards de dinars, le nouvel aéroport sera doté d’un parking d’une capacité de 4.500 véhicules, 3 hangars d’avion et des pistes s’étalant sur 424.000 m², ainsi que 120 points d’enregistrement et 84 guichets de contrôle. Par ailleurs, le nouveau ministre des Travaux publics a visité le projet de réalisation d’une route reliant Oued Ouchayeh à Baraki via un grand pont. Ce projet facilitera l’accès à l’aéroport, et la sortie directement vers Birtouta et la route nationale n°1. M. Zaalane a également inspecté la route reliant le premier carrefour giratoire au second carrefour. Par ailleurs, le ministre a inspecté le projet relatif à l’aménagement de la baie d’Alger (Sablettes), qui sera équipée d’un parking de voitures destiné aux visiteurs de cette Promenade. Ce parking réalisé sur une superficie de 47.000 m² sera élargi pour recevoir 1.200 véhicules.

Le premier responsable des Transports a inspecté, en outre, les projets du Métro à la place des Martyrs, à l’instar de l’extension des deux lignes de la place des Martyrs et de l’aéroport international d’Alger, Houari-Boumediène.

Lors de sa visite, le nouveau ministre des Travaux publics a inspecté les travaux de Métro à la place des Martyrs, la Grande Poste et à la cité El-Badr. La mise en service de la ligne reliant la Grande Poste à la place des Martyrs (1,7 km) est prévue pour la fin de 2017. L’exploitation de cette ligne et celle de Ain Nâadja - Cité El Badr (3,6 km) permettront l’ouverture de 5 nouvelles stations, en l’occurrence Ali Boumendjel et la place des Martyrs quant à la première ligne, et les stations des Ateliers, de Ain Nâadja I et Ain Nâadja II concernant la deuxième ligne. Ces lignes s’ajouteront aux trois lignes déjà existantes, en l’occurrence la Grande Poste-les Fusillés, les Fusillés-Cité El-Badr et Cité El-Badr-El Harrach.

M. Zaalane s’est également rendu au centre de contrôle centralisé du Metro d’Alger. Ainsi, il a inspecté le taux d’avancement des travaux d’extension de la ligne de Métro allant jusqu’à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène.

Le taux d’avancement de l’extension du Métro d’Alger reliant El Harrach-centre à l’aéroport international d’Alger qui s’étale sur 9.5 km comprenant 9 stations est estimé à 35% depuis son lancement (14 mois). La réception de ce projet est prévue au plus tard pour la fin de 2019 ou le début 2020.

Le Métro d’Alger s’étale sur une longueur de 13 km et se compose de 14 stations allant de la Grande Poste jusqu’à El-Harrach. Après l’ouverture des deux lignes de la place des Martyrs-la Grande Poste et la Cité El Badr-Ain Nâadja, le Métro d’Alger couvrira à cet effet 18 km fin de 2017. (APS)