Finances : La Chine vise une politique monétaire neutre

La politique monétaire de la Chine sera neutre et ne sera donc «ni restrictive ni souple», a indiqué samedi Chen Yulu, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, ajoutant que cela visait à garantir aux liquidités le maintien d’une stabilité fondamentale. Selon lui, les politiques monétaires non conventionnelles ont des limites et la réforme structurelle jouera un rôle de plus en plus important dans la combinaison d’outils politiques du gouvernement. Le développement du secteur financier devrait servir le public au lieu des élites minoritaires, et les entreprises dans l’économie réelle ne devraient pas «s’égarer aveuglement» dans des activités financières, a-t-il indiqué. La Chine a amélioré depuis 2009 le mécanisme d’évaluation macro-prudentielle dans le but de se prémunir contre les risques financiers systémiques et est devenue l’un des pays leaders dans ce domaine, a noté M. Chen. Le développement rapide des «Fintech» (technologies financières) exige l’amélioration des infrastructures financières de la Chine, dont le paiement, la vérification du crédit et les statistiques financières, et la banque centrale élaborera des règlements concernés pour garantir la sécurité financière nationale, a-t-il ajouté.