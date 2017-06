Grand Angle : La menace persiste

L’annonce d’un nouvel attentat qui a frappé samedi soir le cœur de Londres est-elle vraiment pour surprendre ? Non, diront les spécialistes des questions sécuritaires. Preuve en est, même si la Première ministre britannique Theresa May avait décidé samedi dernier de revoir à la baisse le niveau d’alerte terroriste, relevé à son maximum après l’attentat de Manchester le 22 mai dernier, il n’en demeure pas moins qu’il était demeuré au niveau "critique", soit celui d'un attentat "hautement probable". Et pour cause, pour les spécialistes, le risque zéro n’existe pas et tous les pays sont exposés au risque terroriste, du fait notamment des défaites infligées sur le terrain, principalement en Irak et en Syrie, au groupe terroriste autoproclamé Etat Islamique/Daech. Du reste, nombre de spécialistes sécuritaires avaient mis en garde les politiques contre les conséquences de la déconfiture du groupe terroriste. Daech utilisera tous les moyens pour desserrer l’étau et tenter de maintenir la pression, médiatique entre autres, pour entretenir l’illusion et faire croire que ses capacités de nuisance sont intactes, a-t-on mis en garde. Du reste, il y a lieu de rappeler que ce nouvel attentat qui a ciblé Londres samedi soir est le troisième à frapper la Grande-Bretagne en moins de trois mois. Pourquoi la Grande- Bretagne? La question relève des spécialistes. «Il n'existe aucune justification possible pour de tels actes barbares», a réagi pour sa part le maire de Londres Sadiq Khan. Pourtant, ceux qui sont tombés dans le piège de la radicalisation doivent penser le contraire. Et ce sont ces jeunes qui, par centaines, ont épousé l’idéologie de Daech, convaincus du bien-fondé de leur doctrine qu’il y a lieu de prendre en charge au plus vite. Il y a de moins en moins de recrues qui se rendent en Syrie et en Irak pour combattre au nom de ce groupe terroriste. Les services de renseignement sont formels à ce sujet. Mais ce n’est pas pour autant que la menace a disparu. Elle est toujours présente, et telle l’épée de Damocles, elle demeure suspendue sur les têtes des dirigeants. Que faire face aux cellules dormantes et autres loups solitaires qui sont prêts à intervenir à n’importe quel moment ? c’est le dilemme des services de sécurité et auquel ils n’ont pas encore réussi à trouver une réponse définitive.

Nadia K.