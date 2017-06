Renégociation des accords UE - Maroc : « Une tentative cynique de contourner le droit international »

L’organisation britannique de solidarité avec le Sahara occidental, Campagne pour le Sahara occidental (WSC : Western Sahara Campaign) a affirmé samedi que la proposition de la Commission européenne pour la renégociation de l'accord d'association UE-Maroc est une "tentative cynique" de contournement du droit international. WSC a exprimé, dans un communiqué, sa "profonde déception" que la Commission européenne "propose la modification des règles commerciales avec le Maroc afin que les ressources du Sahara occidental puissent être considérées illégalement comme marocaines". "Cela semble être une tentative de contournement cynique du droit international", estime l’ONG qui rappelle que le consentement du peuple sahraoui est une "condition préalable" à tous les accords commerciaux qui concernent le territoire du Sahara occidental occupé par le Maroc. Sur la base du droit international, la Campagne exprime son "soutien" à l'appel du Front Polisario, en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui, pour que l'Union européenne (UE) et les gouvernements européens rejettent la proposition de la Commission européenne de renégocier l'accord d'association UE-Maroc. "Si l'UE n’applique pas et ne reconnaît pas le jugement de sa propre Cour et renie le droit international, les conséquences juridiques et politiques sur la question de l'autodétermination du Sahara occidental, seront graves", affirme WSC. La Campagne rappelle, à cet égard, que l’arrêt de la Cour de Justice européenne (CJUE) du 21 décembre 2016 prévoit l'application du droit international et la tenue d'un référendum d’autodétermination, supervisé par l'ONU. Elle estime que l’UE "pourrait jouer un rôle important" dans la résolution du conflit qui dure depuis plus de 40 ans et "devrait saisir toutes les occasions" dans ce sens. "Au lieu de tenter une renégociation d’un accord qui exploite illégalement les richesses d’un peuple colonisé, l’UE devrait commencer par soutenir les appels de l'ONU pour des entretiens directs entre le gouvernement marocain et le représentant du peuple du Sahara occidental, le Front Polisario, reconnu par l'ONU", indique l’ONG britannique. L’arrêt de la CJUE "dit clairement" que l’accord de libre-échange en matière d’agriculture et de pêche conclu en 2012 entre l’UE et le Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental, rappelle-t-elle. "L’arrêt de la CJUE a confirmé qu’en vertu du droit international, le Maroc n'a aucun droit légal d’exploiter, pour son commerce, les richesses du Sahara occidental", ajoute WSC. L’organisation conclut en rappelant que le consentement des Sahraouis est une "condition préalable à tous les accords commerciaux jusqu'à ce que le statut du Sahara occidental soit défini". Pour rappel, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a adressé une lettre aux dirigeants de l’UE dans laquelle il a condamné fermement la proposition de la Commission européenne pour la renégociation de l'accord d'association UE-Maroc. Il a appelé l'Union européenne et ses Etats membres à rejeter cette proposition qui constitue une violation de la décision de la CJUE et des principes fondamentaux du droit international.



Respect et défense des droits du peuple sahraoui



Le Conseil municipal de la ville de Laudio (pays basque) vient d’adopter une motion de soutien dans laquelle il a plaidé pour la défense des droits du peuple sahraoui et dénoncé le Maroc en tant qu’Etat colonisateur. Le Conseil de la ville Laudio a, dans cette motion, qui succède à celle adoptée le 3 mars dernier par le parlement basque et dans laquelle il avait demandé le respect de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016, a ajouté quelques éléments nouveaux qui mettent l’accent sur la défense des droits du peuple sahraoui et la reconnaissance de la RASD (République Arabe Sahraouie Démocratique) comme représentant unique et légitime du peuple sahraoui et sa richesse.

Le conseil de la ville de Laudio a par ailleurs rappelé que la société basque, solidaire avec le peuple sahraoui exige depuis des années, la mise en œuvre d’une solution politique, juste et durable par le biais d’un référendum d’autodétermination pour mettre fin au conflit du Sahara occidental qui dure depuis plus 42 ans. La ville de Laudio s’engage également à décourager toute activité commerciale à même de perpétuer l’occupation marocaine du territoire sahraoui tout en œuvrant pour l’information et l’avertissement du public et la communauté des affaires de la ville d’éviter de faire des transactions commerciales avec des entités et colonies marocaines dans les territoires sahraouis occupés.