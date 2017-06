Attentats de Londres : L'Algérie condamne avec « la plus grande force »

Le bilan de l’attentat s’élève à sept morts et à une cinquantaine de blessés, selon le dernier bilan de la police. La police métropolitaine a également annoncé la mort des trois auteurs de l’attentat, abattus par des policiers armés.

Parmi les blessés figurent un officier de la police, deux australiens et quatre français. La police a déclaré que les auteurs de l’attentat n’ont pas encore été identifiés. La Première ministre britannique préside une réunion de crise du gouvernement. La campagne électorale pour les législatives du 8 juin a été suspendue. Des médias ont évoqué la possibilité du report du vote. Le gouvernement n’a pas confirmé. La police a annoncé le déploiement d’un plus grand nombre de policiers armés dans la capitale britannique qui a connu son troisième attentat terroriste en trois mois. Le niveau de la menace terroriste au Royaume-Uni est estimé à "grave", ce qui signifie qu’un attentat est "hautement probable". A London Bridge, une camionnette a foncé dans la foule. Trois assaillants, sortis du véhicule, ont attaqué des passants avec des couteaux. Le célèbre pont se trouvant au cœur de Londres qui reste fermé, et Borough Market, un marché alimentaire, se trouvent dans une zone connue pour ses bars et restaurants et qui attire beaucoup de monde, notamment en fin de semaine. L’attentat, le troisième en trois mois au Royaume-Uni, intervient deux semaines après l’attentat kamikaze de Manchester qui a fait 22 morts et 116 blessés le 22 mai. Le 22 mars, un autre attentat a été perpétré au cœur de Londres devant le parlement de Westminster, tuant cinq personnes plus l’assaillant, et blessant au moins cinquante autres. Les services de sécurité ont déclaré avoir déjoué 18 attentats depuis juin 2013. Depuis l’attentat de Manchester, ils ont multiplié les opérations de lutte anti-terroriste ayant abouti à l’arrestation de 17 personnes. Les auteurs de l'attentat portaient de fausses ceintures explosives, a indiqué hier la police. «Les suspects portaient ce qui ressemblait à des vestes explosives mais qui se sont avérées être des faux», selon un porte-parole de la police. Trois suspects ont été abattus par les policiers, après avoir tué huit personnes en lançant un fourgon contre la foule sur le London Bridge puis en poignardant des passants. ll s'agit de la troisième attaque qui frappe la Grande-Bretagne en moins de trois mois.

R. I.

L’Algérie condamne avec « la plus grande force »



L'Algérie condamne avec «la plus grande force» les attentats terroristes ayant ciblé samedi la capitale britannique, et exprime sa «solidarité» avec le peuple, le gouvernement et les familles des victimes britanniques et d'autres nationalités, a déclaré hier à Alger, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif. «La Grande-Bretagne vient d'être encore une fois brutalement frappée par une terrible attaque terroriste que nous condamnons avec la plus grande force», a souligné M. Benali Chérif, dans une déclaration à l'APS. «Nous demeurons convaincus que les auteurs de ces crimes, qui franchissent par leurs actes abominables chaque jour davantage un nouveau cap dans la terreur et la violence, ne réussiront point à ébranler la détermination des peuples et des sociétés à poursuivre leur combat pour venir à bout du terrorisme et pour annihiler l'idéologie qui le sous-tend», a-t-il ajouté. «En ces moments difficiles, nous exprimons notre solidarité avec la Grande-Bretagne, son peuple et son gouvernement, ainsi qu'avec les familles et les gouvernements des victimes de cette hideuse attaque», poursuit la même source. «Nous réitérons notre disponibilité à poursuivre avec les membres de la communauté internationale l'œuvre commune qui consiste à combattre le terrorisme sur tous les fronts, ensemble et d'une manière coordonnée», a conclu le porte-parole du MAE.

« Aucun ressortissant algérien parmi les victimes »

Aucun ressortissant algérien ne figure parmi les victimes de l'attentat, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. «Selon les informations préliminaires recueillies par nos services diplomatiques et consulaires à Londres, aucune victime algérienne n'est à déplorer pour le moment dans l'attaque terroriste perpétrée hier soir à Londres», a précisé M. Benali Cherif. L'ambassade et le consulat d'Algérie à Londres «sont en contact permanent avec les autorités britanniques pour suivre l'évolution de la situation», a-t-il assuré.