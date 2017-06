Questions posées par les savants juifs (I)

Par : Mahmoud Hussein - 9e partie

Appelés à la rescousse par les Qurayshites, les savants juifs de Yathrib posent à Muhammad trois questions, destinées à vérifier l'authenticité de sa prophétie : sur les Gens de la Caverne, sur Dhû al-Qarnayn et sur l’Esprit. Dieu lui inspire les trois réponses.

Al-Nadr ibn al-Hârith avait beaucoup voyagé. Il avait rencontré des seigneurs et des savants perses, fréquenté des moines et des devins, étudié les sciences anciennes, abordé la philosophie et la sagesse des Grecs. Il avait été initié par son père à la médecine et il avait lu les récits des rois de Perse et les contes de Rustum et d’Asfandyâr.

Souvent, lorsque le Prophète se réunissait avec des Mecquois, pour leur parler de Dieu et pour les instruire des châtiments encourus par les peuples qui avaient mérité Sa colère, al-Nadr ibn al-Hârith venait après son départ et disait aux gens :

– Par Dieu, j’ai à vous dire des choses plus dignes d’intérêt que celles de Muhammad ibn ‘AbdAllâh. Approchez, je peux vous apprendre la parole des Anciens et vous raconter de belles histoires...

Il leur parlait de la Perse et de ses rois, puis il leur demandait :

– Ce que je dis n’est-il pas meilleur que ce que dit Muhammad?

Il ajoutait même :

– Je révélerai des choses comparables à celles que Dieu a révélées.

Un jour il s’adressa à une assemblée des chefs de Quraysh en ces termes :

– Par Dieu, gens de Quraysh, il vous arrive une chose à laquelle vous n’avez pas encore trouvé de parade. Vous avez connu Muhammad alors qu’il était jeune, qu’il était le plus éloquent, le plus sincère, le plus honnête d’entre vous. Aujourd’hui sa chevelure blanchit, et il vient à vous avec son message. Vous criez aussitôt au sorcier. Non, par Dieu, Muhammad n’est pas un sorcier. Nous avons vu des sorciers, nous connaissons leurs ruses et leurs stratagèmes. Vous dites que c’est un devin. Non, ce n’est pas non plus un devin. Nous avons vu des devins, nous connaissons leurs gesticulations et leur prose. Alors vous le dites poète. Non, Muhammad n’est pas un poète, nous savons ce qu’est la poésie, nous avons entendu toutes sortes de poèmes, avec leurs rythmes et leurs rimes. Enfin vous le croyez fou. Non, ce n’est pas un fou, nous savons ce qu’est la folie, avec ses signes de confusion et ses divagations. Non, gens de Quraysh, réfléchissez bien, il vous arrive une affaire des plus grave.

Après avoir entendu ces paroles, les gens de Quraysh se concertèrent. Puis l’un d’entre eux demanda :

– N’y a-t-il pas à Yathrib des juifs qui disent posséder la science du Livre Premier?

Al-Nadr ibn al-Hârith dit :

– Nous savons tous cela.

– Muhammad ne dit-il pas que son Livre descend du Ciel, comme le Livre des juifs ?

– Il prétend cela.

– Eh bien, pourquoi deux d’entre nous n’iraient-ils pas à Yathrib demander aux savants juifs ce qu’ils pensent de Muhammad et de ses prétentions ?

L'assemblée acquiesça et décida d’envoyer à Yathrib al-Nadr ibn al-Hârith et ‘Uqba ibn Abû Mu'ît, en leur disant :

– Décrivez Muhammad aux savants juifs, citez-leur ses paroles et interrogez-les. Ils ont sur les prophètes des connaissances que nous n’avons pas.

Ainsi firent les deux envoyés de Quraysh. Lorsqu’ils furent arrivés à Yathrib, ils dirent aux savants juifs :

– Vous êtes les gens de la Torah, nous voudrions savoir ce que vous pensez de cet homme et de son affaire.

Les savants juifs répondirent :

– Posez-lui trois questions. Interrogez-le d’abord sur l’aventure vécue par un groupe de jeunes gens disparus au commencement des temps, une aventure surprenante. Interrogez-le ensuite sur un voyageur qui a parcouru la Terre depuis son orient jusqu’à son occident. Qu’il vous dise qui il est et quel est son statut. Interrogez-le enfin sur l’Esprit. Qu’il vous dise ce que c’est. S'il répond à ces trois questions, suivez-le. C'est un Prophète, un Messager de Dieu. S'il ne répond pas, c’est un imposteur. Ce sera à vous de décider de son sort.

Les deux envoyés revinrent à La Mecque et dirent à l’assemblée :

– Gens de Quraysh, nous savons comment trancher le différend entre Muhammad et vous.

Ils allèrent tous ensemble voir le Messager de Dieu et lui posèrent les trois questions. Il leur dit :

– Je vous répondrai demain.

Mais il omit de dire : «si Dieu veut».

Aussi, il resta chez lui durant quinze nuits, sans que Dieu lui fît une révélation ni que Gabriel vînt le voir. Le Messager de Dieu en fut d’autant plus peiné que les Qurayshites commencèrent à s’impatienter et à dire : «Il nous a dit demain et voici quinze jours qu’il s’abstient de répondre à nos questions.»

Puis Gabriel lui apparut. Le Messager de Dieu lui dit :

– O Gabriel, tu t’es absenté si longtemps que j’ai eu des doutes...

Gabriel répondit :

– Je ne viens que sur ordre de ton Seigneur. Il sait ce qu’il y a devant nous, ce qu’il y a derrière nous et ce qu’il y a entre les deux. Ton Seigneur n’oublie rien.

Sur l’histoire des gens de la caverne, Dieu révéla à Son Prophète :

C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et Nous les avions affermis dans le chemin droit... Ils dirent : « Notre Seigneur est le Seigneur des Cieux et de la Terre, nous n’invoquerons jamais d’autres dieux que Lui, ce serait abominable. Les gens de notre peuple, là-bas, ont adopté d’autres divinités que Lui... »

Les hommes de l’Evangile avaient quitté le droit chemin. Ils avaient commis d’innombrables péchés, leurs rois les avaient opprimés et ils avaient fini par adorer des idoles et leur offrir des sacrifices. Mais un petit nombre d’entre eux était resté fidèle à la religion du Messie et avait continué d’adorer Dieu et à ne reconnaître que Lui seul.

C'était au temps d’un roi romain nommé Decianus, qui, ayant adoré les idoles, n’hésitait pas à se rendre lui-même dans les villes et les villages pour traquer ceux qui restaient fidèles à la religion du Messie et les mettre à mort. C'est dans cette intention qu’il décida un jour de se rendre à Afsûs.

Apprenant que le roi s’apprêtait à entrer dans leur ville, un groupe de jeunes gens demeurés fidèles à la religion du Messie, qui ne reconnaissaient que Dieu l’Unique et qui L'adoraient, convinrent que chacun d’eux irait prendre dans la maison de son père une certaine somme d’argent, dont il offrirait une partie aux pauvres et garderait le reste, puis qu’ils se retrouveraient tous dans une caverne située dans une montagne des environs, où ils pourraient continuer à adorer le Tout-Puissant.

Chacun d’entre eux alla prendre dans la maison de son père une somme d’argent, dont il donna une partie en aumône et garda le reste, puis ils se rendirent tous à la grotte. Ils s’y installèrent, et le chien de l’un d’entre eux les suivit. Ils étaient au nombre de sept.

Un jour, le Très-Haut les plongea dans le sommeil et leur chien s’étendit à l’entrée de la caverne, plongé comme eux dans le sommeil. Ils demeurèrent ainsi trois siècles entiers.

Puis le Très-Haut, qui, doté du pouvoir et de la puissance, ressuscite les morts, leur permit de se réveiller et de se redresser. Ils se regardèrent. La joie se lisait sur leurs visages, et la paix dans leurs âmes. Ils se saluèrent comme s’ils n’avaient dormi qu’une seule nuit et firent leur prière comme ils l’avaient toujours faite. Ils ne virent les uns chez les autres aucun signe de vieillissement.

Lorsqu’ils eurent fini de prier, ils dirent à celui qui tenait leurs dépenses :

– Va donc à la ville, pour entendre ce qui se dit de nous. Mais reste sur tes gardes. Et achète-nous quelque nourriture. Achètes-en un peu plus qu’hier, car il y en avait trop peu et nous avons faim aujourd’hui.

Le jeune homme fit comme il faisait auparavant. Il s’habilla, se déguisa, prit quelques pièces d’argent marquées au sceau de Decianus et sortit de la caverne. Arrivé devant l’une des portes de la ville, il leva les yeux et, à sa grande surprise, vit une inscription attestant la foi en Dieu. Il alla plus loin, jusqu’à une autre porte et vit la même inscription attestant la foi en Dieu. Perplexe, il se demanda s’il ne s’était pas trompé de ville et dit :

– Comme c’est étrange. Jusqu’à hier, les musulmans n’étaient-ils pas forcés de dissimuler une telle inscription?

Avisant un habitant de la ville, il lui dit :

– Quel est le nom de cette ville?

– Afsûs.

Le jeune homme pensa : « Aurai-je perdu la raison? Il faut que je me dépêche de quitter cette ville avant d’être frappé par quelque malheur. » Il lui restait à acheter de la nourriture. Il alla trouver un homme qui pouvait lui en procurer et lui tendit ses pièces d’argent. En les voyant, l’homme fut tout étonné. Il les prit et examina, avec la plus grande curiosité, le sceau qu’elles portaient. Puis il les montra à un autre, qui les montra à un troisième. Ils délibérèrent entre eux pour conclure :

– Cet homme a dû trouver un trésor.

Ils lui dirent :

– Montre-nous l’endroit où se trouve ce trésor et partage-le avec nous. Tu ne peux plus le garder pour toi seul.

Comme il ne répondait pas, ils le ligotèrent et l’emmenèrent devant le chef de la ville. Ce dernier l’interrogea sur son trésor et le jeune homme dit :

– Je n’ai trouvé aucun trésor. Les pièces viennent de cette ville, où on me les a données hier.

Certains dirent :

– Ce jeune homme est fou.

D’autres dirent :

– Il n’est pas fou. Il fait semblant de l’être pour nous échapper. Un des habitants de la ville s’approcha de lui, le regarda fixement et dit :

– Tu voudrais nous faire croire que tu as pris ces pièces chez ton père... alors qu’elles n’ont plus cours depuis trois siècles !

Le jeune homme, ébahi, dit à ceux qui l’entouraient :

– J’aimerais vous poser une question. Si vous y répondez, je vous dirai tout ce que je sais.

Ils dirent :

– Pose toutes les questions que tu veux.

– Dites-moi donc : qu’est-il arrivé au roi Decianus?

Ils se regardèrent les uns les autres, puis dirent :

– Il n’existe nulle part sur la terre un roi nommé Decianus. Il y en a eu un, jadis, qui est mort depuis très longtemps.

Alors le jeune homme leur raconta son histoire et celle de ses compagnons. Et le chef de la ville dit :

– Bonnes gens, cette histoire est sans doute un miracle. Dieu nous envoie un signe par le truchement de ce garçon. Suivons-le jusqu’à la caverne où se trouvent ses amis.

Ils le suivirent jusqu’à la caverne, où il entra d’abord seul. Il raconta à ses compagnons tout ce qu’il venait d’apprendre. Et ses compagnons comprirent qu’ils s’étaient endormis par la volonté de Dieu, durant toute cette période, et qu’ils avaient été réveillés pour porter témoignage, pour que les gens croient à la résurrection et au Jour du Jugement.

Les habitants de la ville entrèrent à leur tour dans la caverne et virent les jeunes gens assis, le visage rayonnant. Ils tombèrent à genoux et remercièrent Dieu de les avoir gratifiés de ce miracle. Et ils dépêchèrent l’un d’entre eux auprès de leur roi, pour lui demander de venir au plus tôt assister à ce miracle accompli au cours de son règne. Le roi s’empressa de les rejoindre et, les larmes aux yeux, prit chacun des jeunes gens dans ses bras. Puis ces derniers lui dirent :

– Nous allons, par la grâce de Dieu, prendre congé de toi. Dieu te garde et garde ton royaume et vous protège du mal des djinns et des hommes.

Ils se recouchèrent et s’endormirent et leurs âmes revinrent à Dieu.

Le roi se leva, étendit sur eux ses vêtements et ordonna que l’on mît chacun d’eux dans un cercueil en or. Mais la nuit même, ils vinrent à lui en songe et lui dirent :

– Nous n’avons été créés ni d’or ni d’argent. C'est de terre que nous avons été créés et à la terre que nous reviendrons. Laisse-nous comme tu nous as trouvés dans la caverne, à même la terre. Jusqu’à ce que Dieu nous ressuscite.

Le roi fit ce qu’ils lui demandaient.