Dans la lucarne : Et de 12 pour le Real !

La finale de la Ligue des champions d’Europe a tenu toutes ses promesses et ce, sur tous les plans. Il y avait un beau stade, celui de Cardiff, qui avait, une fois n’est pas coutume, fermé son toit. Ce qui a conféré à l’ambiance un cachet spécial. C’est vrai que les supporters meringue étaient plus nombreux que ceux de la « Juve », mais ces deniers ont merveilleusement bien réussi a rivaliser avec leurs adversaires d’un jour, tellement ils étaient « gonflé à bloc », presque sûr de la victoire, chose qui ne s’est pas produite depuis l’édition de 1996. On avait, faut-il le répéter, surestimé leurs forces et sous-estimé celles du Real qui avait pourtant remporté la Liga devant une Barçà qui a fini en force. L’équipe drivée par Zidane, lui qui est arrivé au club le 04 janvier 2016 en remplacement de Benitez, qui avait prouvé qu’il n’était pas fait pour cette grande équipe qui reste une référence en Europe, mais surtout au monde, a gagné en puissance. Cette deuxième finale entre les deux équipes avaient fait courir les « bookmakers » qui ne donnaient pas cher de la peau de l’adversaire. Pourtant, en 1998, à Amsterdam, c’est le Real qui l’avait emporté par 1 but à 0 (but de Mijatovic). Sur le terrain, on avait vu un autre match, même si les Turinois ne voulaient pas céder comme le montre leur début de match tonitruant prenant à la « gorge » la formation madrilène. Le but de Cristiano, dès la 20e minute de jeu, allait donner une autre tournure à la rencontre, même si Mandzukic, d’un retourné spectaculaire remettra joliment les « pendules à l’heure ». Toutefois, et malgré une légère domination madrilène, tout se décidera en seconde mi-temps. Là, on avait un Real venu d’ailleurs. Rien ne pouvait lui résister. Le Real, de l’aveu même des joueurs de la « Juve » dont Buffon, était supérieur sur tous les compartiments. Des années lumières, à première vue, séparaient les deux teams. Tout le monde sait, pourtant, que la Juventus de Turin est une équipe respectable et respectée aussi —et que j’adore personnellement. Néanmoins, ils sont tombés face au Real plus insatiable que jamais et qui ne craint personne en ce moment. La formation entraînée par notre compatriote, Zinedine Zidane, était tous simplement meilleure. Elle a prouvé qu’elle est tout ce qui se fait de mieux actuellement de par le monde. « Planter » quatre buts à la meilleure défense du monde n’était à la portée du premier venu. Il y avait des buts, de la percussion, du beau jeu et des joueurs hors pairs. Ronaldo, meilleur joueur du match, buteur de la présente édition (12 buts), mais aussi de toutes les autres avec 106 buts. Il devance largement Messi (94). Cristiano est aussi un grand joueur avec 600 buts, un homme à qui il est difficile de trouver quelqu’un qui puisse l’imiter, lui qui a une taille de mannequin et qui reste jalousé par tous. Le Real a réalisé aussi une performance record que seule l’AC Milan de Baresi, Maldini, Ancelloti, Albertini…(89/90) avait pu faire. Le Real a succédé à lui-même. Prendre deux Ligues des champions d’affiliée ce n’est pas à la portée de quiconque. De plus, cet exploit

« herculéen » a été accompli de hautes luttes par un entraîneur, si on peut dire,

« néophyte ». Lorsqu’il avait été désigné par Florentino Perez, il n’avait pas encore ôté son « masque de la timidité» qui ne le quittait pas. Il réussira un record pour le moins unique avec deux Ligues des champions, une super-Coupe, un titre de la Ligue et la coupe du Monde des clubs. Zidane qui a renouvelé son contrat jusqu’en 2020 restera comme le grand pari gagnant du président meringue. Ceux qui dans l’hexagone n’avaient pas cru en lui l’appelle désormais le Français du Real

—en oubliant au passage ses origines 100% algériennes. La réussite du Real est un peu grâce à ce technicien hors du commun, qui a su comment transcender une équipe jusque-là gagnée par des querelles internes. Il a su faire sortir le meilleur de chaque joueur en mettant de côté progressivement la « politique du vedettariat ». Même Cristiano s’est fait sortir par Zidane. Ce qui n’est pas le cas de Messi au Barça où il joue même avec une «béquille ». Zidane a remis le Real sur les rails, l’effet direct des entraînements à tous les niveaux comme l’atteste incontestablement le Real en ces jours-ci. Zidane n’a pas fini d’étonner. Hasta luego !

Hamid Gharbi