Arsenal : « Ozil et Sanchez ne partiront pas »

Le manager d'Arsenal (championnat anglais), Arsène Wenger, a estimé que les situations du Chilien, Alexis Sanchez, et de l'Allemand, Mesut Ozil, n'«étaient pas si compliquées» et que les deux joueurs «devraient rester la saison prochaine». «Cet été, tout d'abord, ils resteront au club et nous espérons pouvoir prolonger leur contrat. Vous savez, vous ne pouvez pas affaiblir le club car nous voulons le renforcer, à moins que vous ne trouviez un joueur du même calibre et qu'ils souhaitent absolument partir», a déclaré le technicien français à la chaîne de télévision BeIN Sports. «Je crois que pour le moment, nous ne sommes pas dans cette situation, nous sommes simplement concentrés sur le maintien de l'équipe et voir comment la renforcer», a-t-il ajouté. Même si l'avis de Wenger est positif, les supporters, eux, croisent les doigts surtout avec l'intérêt du Paris Saint-Germain (championnat français) et du Bayern Munich (championnat allemand) pour les deux joueurs.