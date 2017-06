Ligue 1 MOB-ESS décisif pour le titre

Le président de l’ES Sétif, Hassan Hammar, a affirmé que le match qui opposera mercredi en déplacement son équipe au Mo Bejaia pour le compte de la 28e journée du championnat de Ligue-1 professionnelle sera «très difficile» et le gain de points sera la clé pour le titre. Dans une déclaration à l’APS, Hammar a soutenu que la position au bas du tableau du MOB ne reflète pas la puissance de ce club, un rude adversaire pour l’ESS pour qui les trois points de ce match lui assureront à 99,99 % le titre de champion d’Algérie 2016/2017. En cas de victoire, l’Aigle Noir aura fait un pas de géant vers le 8e titre de son histoire, a encore estimé Hammar. Concernant les préparatifs de la prochaine saison, le président de l’ESS a assuré que la sélection sétifienne ne connaîtra pas de grands changements, tout en soulignant que l’expérience lui a appris à renégocier d’abord avec ses propres joueurs dont les contrats sont arrivés à terme et «cela a été fait avant la fin du championnat actuel». Le dirigeant de l’ESS a également noté que son club renforcera ses rangs avec ceux capables d’apporter un plus.