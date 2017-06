Ligue 1 : Le dernier virage

Il ne nous reste que trois journées avant la fin de l’exercice, qui s’est étalé dans le temps du fait que, lors de la reprise du championnat national de Ligue 1, prévue le 13 janvier dernier, on avait demandé le report de quelques rencontres, en raison de la participation de deux joueurs au plus dans les compétitions africaines, mais aussi avec l’EN militaire qui jouait la coupe du monde à Oman.

Le fait que la LFP ait répondu favorablement aux doléances de certains clubs, le bon déroulement du championnat a été chamboulé.

C’est d’ailleurs ce qui poussé l’ensemble des présidents de clubs à dire « qu’il ne faut pas poursuivre le Championnat avant l’épuration de tous les matches en retard ». Cette mesure a eu pour effet de pénaliser d’autres équipes qui avaient le «vent en poupe», puisqu’elles n’ont pas joué presque deux mois.

L’absence de compétition a eu raison de leur témérité et leurs résultats techniques ont nettement baissé. Aujourd’hui, la course pour le titre de champion d’Algérie se jouera, désormais entre deux ou trois équipes, c'est-à-dire entre les formations qui sont actuellement sur le podium. C’est vrai qu’on peut leur joindre, à un degré moindre, l’USMA qui a bien réagi en cette fin de saison. Son résultat contre le Zamalek du Caire, au stade d’El Bordj EL Arab d’Alexandrie, en Ligue des champions d’Afrique (phase de poules) reflète la bonne

forme actuelle de l’équipe du Belge, Paul Put.

Ceci dit, au bas du tableau, par contre, c’est la bouteille à l’encre. Deux équipes, le MOB et le CAB, ont déjà rétrogradé. Elles peuvent, cependant, préserver l’éthique sportive en jouant à fond et quitter la Ligue-1 en beauté mais surtout pour mieux préparer la saison prochaine en Ligue-2. C’est un peu l’objectif des nouveaux dirigeants du MOB. Face au MCO, à Oran, les Mobistes ont failli accrocher le MCO si Boukacem n’avait pas raté le penalty accordé par l’arbitre.

Ceci dit, pour les autres équipes, rien n’est encore assuré. C'est-à-dire qu’il faudra lutter jusqu’au bout pour se sortir d’affaires. Il y’a encore neuf points à prendre. Ce qui complique les choses pour chacun. Il est vrai qu’en ce moment, le RC Relizane qui recevra le MCA dans son fief de Tahar-Zougar, est le premier relégable, lui qui ne compte que 29 pts dans son compteur, à un point seulement du CSC, à deux de la JSK et trois du DRB Tadjenanet, vainqueur à Batna devant le CAB sur le score de (2 à 0).

Il est certain que l’espoir demeure, mais il ne faudra pas rater la prochaine sortie dont le déroulement aura lieu ce mercredi avec des matches en diurne qui débuteront à partir de 17h. Il y aura d’autres matches en nocturne et ce qui est sûr c’est que les débats seront animés plus tard.

On espère seulement que le faire-play prédomine !

H. G.