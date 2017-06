Tennis de table / Mondiaux-2017 : Les Japonais Yoshimura et Ishikawa sacrés en double mixte

Les Japonais Maharu Yoshimura et Kasumi Ishikawa ont décroché leur premier titre mondial en double mixte, après leur victoire (4-3) contre les Taïwanais Chen Chien-An et Chen I-Ching en finale du mondial 2017, en cours à Düsseldorf (Allemagne). Yoshimura et Ishikawa, vice-champions du monde en titre, s'étaient inclinés il y a deux ans en finale contre la paire sino-coréenne Xu Xin/Yanh Ha-eun. Samedi à Düsseldorf, ils ont réussi à remonter un handicap de trois sets à un (8-11, 8-11, 11-8, 10-12) pour remporter les trois dernières manches (11-4, 11-9, 11-5) s'adjugeant ainsi le titre mondial. Les finales du «simple dames» et du «double messieurs» sont prévues dimanche, alors que les titres en «simple messieurs» et en «double dames» seront décernés pour la dernière journée de compétition.