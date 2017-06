Basket-bAll/NBA/transfert : Chris Paul intéressé par un départ vers San Antonio

Le meneur vedette des Los Angeles Clippers Chris Paul réfléchira «avec sérieux» à l'idée de rejoindre les San Antonio Spurs, rapporte, vendredi, la presse américaine. Selon la chaîne de télévision ESPN, citant des sources proches du dossier, Paul «étudiera avec sérieux» l'offre que pourrait lui formuler la franchise texane qui de son côté selon ces mêmes sources «adore le joueur». «CP3» arrive en fin de contrat avec les Clippers, son équipe depuis 2011, et sera agent libre à partir du 1er juillet. Le double champion olympique devrait être l'une des attractions de l'intersaison et n'a pas caché que les échecs répétés des Clippers commençaient à 32 ans à le lasser. Les Clippers ont été éliminés dès le 1er tour des play-offs, comme la saison précédente, par Utah (4-3). Ils n'ont jamais dépassé le 2e tour des play-offs malgré une équipe alignant Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan et Jamal Crawford. Paul a conclu la saison régulière 2016-2017 avec des moyennes de 18,1 points et 9,2 passes décisives par match. Pour recruter Paul qui peut prétendre à un contrat de 152 millions de dollars sur quatre ans, San Antonio doit toutefois réduire sa masse salariale et se séparer de plusieurs joueurs, comme Pau Gasol, Danny Green ou Patty Mills, en attendant la décision de Manu Ginobili qui réfléchit à disputer à 39 ans une dernière saison. Le meneur actuel des Spurs Tony Parker est lui aussi concerné : il s'est blessé gravement à une cuisse et son contrat qui lui garantit un salaire annuel de 15 millions de dollars, expire en 2018.