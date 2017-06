Infrastructures- Souk Ahras : Réception de plusieurs enceintes sportives

Plusieurs structures sportives seront réceptionnées dans la wilaya de Souk Ahras «avant le 5 juillet prochain», a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Abdelbassad Aoune. Il s’agit d’une salle omnisports (500 places) dans la commune de Taoura et d’une autre similaire à M’daourouch, réalisées dans le cadre du programme des Hauts-plateaux, a précisé à l'APS le même responsable. L’entrée en exploitation de ces nouvelles salles, dont le taux d’avancement des travaux actuellement est de

99% et qui sont dotées de plusieurs équipements pour diverses disciplines sportives dont le football, le basket-ball et le volley-ball, permettra la prise en charge des préoccupations des jeunes dans ce domaine. Une salle dédiée aux sports de combat, au chef-lieu de wilaya, et une salle de sport spécialisée dans la commune de Terraguelt ont été réceptionnées en mai dernier, a-t-il rappelé, avant d'annoncer le lancement «prochain» des travaux de réhabilitation de l’auberge, sise au chef-lieu de wilaya, devant relancer les échanges et les opérations de jumelage entre les jeunes des différentes wilayas et ceux d’autres pays. Il est également prévu, selon la même source, le lancement du projet de réalisation d’une auberge de jeunes dans la ville de M’daourouch afin d’abriter le plus grand nombre de jeunes désireux visiter les monuments et les sites archéologiques de la région, à l’instar de ceux de Mador et de Khemissa. Le même secteur prévoit aussi le lancement des travaux de construction d’une structure similaire dans la commune frontalière d’Ain Zana et d’une piscine de proximité dans la ville de Mechroha dont le terrain d’assiette et les entreprises de réalisation ont été désignées, a-t-on ajouté de même source. Deux complexes de proximité sont en cours de réalisation au chef-lieu de wilaya et dans la localité de M’daourouch dont le taux d’avancement des travaux sont estimés, respectivement, à 20 et 90%, en attendant le lancement des actions d’aménagement extérieur, selon la même source, notant que les travaux d’autres projets de construction d’une piscine semi-olympique et d’une salle omnisports d’une capacité de 1.000 places ont été lancés dans la commune de Sedrata. Le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Souk Ahras enregistre «un déficit» en matière d’encadrement a-t-on souligné, précisant que chaque infrastructure dispose actuellement d’un seul encadreur appuyé par des recrus dans le cadre des dispositifs de l’emploi. La formation des jeunes et des encadreurs spécialisés promus des instituts nationaux des cadres de la jeunesse est en mesure de combler ce déficit, a-t-on soutenu de même source.