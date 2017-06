Prolongation du contrat de Ghoulam à Naples : Rencontre décisive bientôt entre Jorge Mendes et les dirigeants

Le Portugais Jorge Mendes, l'agent du défenseur international algérien de Naples (Série A italienne de football) Faouzi Ghoulam, rencontrera bientôt les dirigeants napolitains pour trouver un accord définitif à propos de la prolongation du contrat du joueur, rapporte, dimanche, le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport.

Le représentant portugais, qui gère les carrières de plusieurs joueurs célèbres tels que son compatriote Cristiano Ronaldo, compte réclamer un salaire annuel d'au moins 2 millions d'euros «en reconnaissance de la progression constante affichée par Ghoulam», précise la même source. Jusque-là, les négociations entre le club et Ghoulam ont tous été vouées à l'échec alors que le contrat du joueur expire en juin 2018. Naples avait proposé 1,8 million d'euros par an contre 800.000 euros actuellement. Le latéral gauche des Verts avait rejoint le club du sud de l'Italie en janvier 2014 pour un contrat de quatre ans et demi en provenance de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/France). Titulaire indiscutable au Napoli depuis maintenant trois années, Ghoulam s`est imposé comme l’un des meilleurs de Série A au poste d'arrière gauche.

D'ici là, le joueur est retenu en équipe nationale, en stage au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la réception de la Guinée en amical et du Togo en ouverture des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun, respectivement les 6

et 11 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (22h30).