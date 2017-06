Regard : Quand jeûner rime avec râler

La nervosité est un vilain défaut, ce n’est un secret pour personne, cela va de soi. Il n’y a nul besoin de sortir de la prestigieuse école de Saint -Cyr pour se rendre, d’ailleurs, à cette évidence. Et, pourtant, on refait la même gaffe, la même bêtise, et on devient cible facile, voire proie à cette irritabilité dégénérée et incontrôlable sur les «bouts» des lèvres qui nous suit comme notre ombre. L’indulgence et la sagesse ont honte, rasent les murs même, y compris en ces jours de rahma, ou du moins censés l’être, par excellence. S’emporter, gueuler, s’agiter, pour un oui et pour un non, fait partie des pratiques courantes. Il ne se passe pas un jour, en effet, sans rencontrer des gens grinçant les dents et de mauvaise humeur, prêts à transformer en fauve, prêt à s’abattre sur celui, dont le seul tort est de se retrouver au mauvais endroit. Le Ramadhan semble rimer avec perte de sang-froid, hausse de tons et les altercations malheureusement banalisées et qui refont surface, sans cause valable. L’agressivité, l’incivisme, un autre problème à prendre au sérieux. Sortir de ses gonds est un jeu d’enfant, pour certains automobilistes, sur les routes, des consommateurs qui ruent sur les marchés, des vendeurs mal lunés ou encore des jeunes chômeurs, «privés» de leur cigarette indispensable pour mieux voir et réfléchir. Les Algériens sont généreux et solidaires, certes durant ce mois, mais maîtriser ses nerfs, exercer un self-control sur soi-même, c’est une autre histoire. Et cela saute aux yeux, il n’y a qu’à faire un tour en ville, en ces jours du Ramadhan pour comprendre, à quel point, nous sommes victimes de notre témérité, affichée, au grand jour au point de se mettre à râler, parfois même à en arriver aux mains, pour une futilité. Heureusement que cette «rébellion» est passagère, car après un bol de chorba et un bon morceau de zlabai de Boufarif, précision de taille, on se réconcilie, comme par enchantement avec nous-mêmes et renoue avec l’amabilité, la gentillesse et l’ouverture d’esprit qui ont tout simplement besoin d’ être un peu secouées. Une chose est sûre, nous avons le sang chaud, mais nous ne sommes certainement pas mauvais.

Samia D.