Solidarité : une tradition bien ancrée

Tradition bien encrée dans notre société, la solidarité s’exprime, à l’approche du mois béni, d’une manière plus affirmée.

À quelques jours de ce mois béni du partage et de solidarité, les réseaux sociaux sont pris d’assaut par les associations caritatives, étudiants et autres jeunes bénévoles qui se sont structurés en groupes, en vue de collecter des dons et produits alimentaires divers au profit des démunis et nécessiteux de leur région.



Les multiples actions commencent à poindre çà et là à travers le pays



En effet, parmi ces actions caritatives, il y a celles qui ont trait aux «paniers de solidarité», que déposent les membres des associations s'occupant du social comme «Kafil El-Yatim» ou encore «Ness El-Khir», et ce dans les différents magasins d'alimentation générale et autres superettes, dans le but de collecter des dons que déposeront les clients. Cette action, engagée depuis ces dernières années, porte toujours ses fruits, puisque les citoyens, conscients de ce qu'endurent les familles démunies, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'hésitent pas, dans un geste de fraternité et de solidarité, à mettre, chacun selon ses moyens, des denrées alimentaires dans ces corbeilles postées devant l'entrée de chaque commerce d’alimentation générale. Ce procédé de collecte permet aux orphelins et aux familles issues du milieu défavorisé de passer un Ramadhan à l'abri du besoin. «Cette action caritative a toujours fait ses preuves. Elle est de ce fait reconduite à chaque fois qu'il est nécessaire, pour venir en aide aux démunis, surtout pendant ce mois de partage. La conjugaison des efforts entre les pouvoirs publics, le mouvement associatif et les citoyens concourent dans une synergie exemplaire à aider les plus démunis», affirme un membre de l'association «Kafil El-Yatim». Une association active qui a entrepris, depuis déjà quelques jours, une opération de collecte de dons alimentaires, au niveau des commerces d’alimentation et des superettes où des paniers y sont installés. L’opération se poursuit toujours et a suscité l’adhésion de la population. Les dons collectés, à l’issue de cette opération, serviront à la confection des couffins de Ramadhan au profit des démunis.

En plus des pancartes et autres affiches publicitaires placardées, comme de coutume, au niveau des grands boulevards et locaux commerciaux, les jeunes, qui n’ont pas ménagé d’efforts pour frapper aux portes de tous les industriels et autres bienfaiteurs locaux, ont décidé d’investir Facebook, pour «toucher le plus grand nombre possible des donateurs-amateurs de la Toile».



200 restaurants « Rahma » ouverts dans la wilaya d’Alger



À Alger, plus de 70.000 familles démunies issues des différentes communes de la wilaya ont bénéficié de subventions en prévision du mois de Ramadhan. La capitale verra, durant ce mois béni, l'ouverture de 200 restaurants «Rahma».

Selon la directrice de l'action sociale à la wilaya d'Alger, Mme Saliha Maayouche, «l'opération d'actualisation des listes a fait ressortir plus de 70.000 familles démunies auxquelles des subventions financières et couffins de Ramadhan ont été accordés, dans le cadre de la solidarité», a-t-elle déclaré.

Toujours selon la même source, «le budget de cette année (380 millions de DA) a augmenté par rapport à celui de l'année précédente, et ce grâce à la contribution du ministère de la Solidarité nationale, à travers le Fonds de solidarité nationale, outre les contributions de la wilaya d'Alger, du ministère des Affaires religieuses et du Croissant- Rouge algérien (CRA)». Elle a affirmé que «l'action de solidarité a été lancée depuis plus d'une semaine dans plusieurs communes d'Alger, à travers la distribution des couffins relevant du quota de Fonds de solidarité nationale», ajoutant que le couffin de cette année «est estimée à 5.000 DA».

Soulignant la mobilisation de 1.200 agents, dont des volontaires, elle a indiqué que «les produits composant le couffin de Ramadhan sont soumis à un contrôle strict de la part des agents de la direction du commerce».

Elle a ajouté, en outre, que les contributions des communes à cette opération de solidarité variaient d'une collectivité à une autre, en fonction de leurs situations financière.

S'agissant des restos «Rahma», Mme Maayouche a expliqué que les services de la wilaya ont reçu, à ce jour, 145 demandes relatives à l'ouverture de tels espaces, y compris ceux financés par les communes, affirmant que le nombre pourrait atteindre les 200 restaurants après l'approbation des dossiers des particuliers.

Une commission spécialisée composée des membres de la Direction de l'action sociale, de la Protection civile, des Directions de la santé et du commerce, des Services d'hygiène et de santé au niveau des APC, s'attelle à mettre en place une série de mesures préventives, pour éviter d'éventuels cas d'intoxication au niveau des restaurants collectifs.

Concernant les ressortissants africains, la même responsable a indiqué qu'il est prévu de les orienter vers les mêmes Restos Rahma destinés aux couches défavorisées à travers tout le territoire algérois.

R. S.