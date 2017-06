Karim Traidia, Réalisateur : "Chroniques de mon village" est mon film le plus personnel "

Karim Traidia revient sur son dernier long-métrage «Chroniques de mon village», une comédie autobiographique dont l'unité de lieu se tient pendant la guerre de libération nationale et qui donne une autre lecture au film abordant la Révolution algérienne.



Vous avez réalisé un film proche de l'autobiographie. Les chroniques d'un lieu, d'un village et d'un enfant pendant la guerre de libération nationale. Parlez-nous de la genèse du projet.



Je crois que chaque personne a envie de se raconter. Le film a existé depuis très longtemps dans mon imagination, j'ai toujours voulu raconter mon histoire, que ce soit par l’écrit ou par l'audiovisuel. il y avait dans ma tête une trilogie que je voulais porter à l’écran ; l'enfance, l'adolescence et mon départ car j'ai quitté l'Algérie en 1976, et les images que j'ai rapportées dans ce film sont celles de mon enfance, mon entourage, ma famille, une histoire qui m'est très chère, je la garde depuis de longues années. et puis je me suis dit que c'est le moment de la porter à l’écran.



Peut-on dire que c'est votre film le plus personnel ?



Absolument, c'est mon film le plus personnel, qui m'a coûté beaucoup d'émotion. c'est un film qui est sorti du plus profond de mon cœur. J'ai tourné plusieurs scènes à Besbés, là où je suis né et grandi. c'est l'endroit où mes grands-parents, parents sœurs et tantes sont enterrés alors que des comédiens jouaient leur rôle. J'ai senti leur présence et j'ai pris un sincère plaisir à tourner «Chroniques de mon village».



Votre film est une sorte de comédie où l'humour et le vivre ensemble sont les mots d'ordre en dépit de l'atrocité du colonialisme. Peut-on dire que le film est une ode à la joie et à l'espoir ?



Oui, c'est pour dire que les femmes, nos mères et grands mères avaient un grand courage et un grand sens de responsabilité. C’est cet humour et cette joie de vivre qui a fait que l'Algérie demeure forte pendant la guerre de libération nationale, et c'est le cas aujourd'hui aussi. C’est un hommage à la femme algérienne, beaucoup de personnes ont reconnu avoir une grand-mère pareille à celle qui joue dans le film, beaucoup d'Algériens ont vécu de telles histoires et s’y sont identifiés, ça me procure un réel plaisir.



Parmi les maillons forts du film, on note les performances de la comédienne tunisienne Fatma Bensaidane. Comment la

rencontre s'est faite autour de ce projet ?



Au départ, une comédienne algérienne devait incarner le rôle, mais elle m'a fait part de son incapacité de jouer deux scènes. Et puisque je ne pouvais pas enlever ces scènes pour ne pas dénaturer le film, j'ai fait appel à Fatma Bensaidane dont j'ai aimé les performances. je lui ai donc proposé le rôle et elle a accepté avec joie. C'est une professionnelle. Ella a une énergie exceptionnelle, une femme de théâtre qui a une discipline du plateau, une artiste qui m'a fasciné. j'invite les jeunes comédiens à la prendre comme exemple et à la côtoyer.

Entretien réalisé

par Kader Bentounès