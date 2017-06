Ligue des champions d’Europe : Le Real Madrid de Zidane conserve son titre

Le Real Madrid, entraîné par Zinédine Zidane, a corrigé 4 à 1 la Juventus Turin en finale de la Ligue des champions samedi à Cardiff, ce qui permet au club espagnol de conserver son titre, ce qui n'était plus arrivé depuis l'AC Milan en 1989 et 1990. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé et se place en favori pour le prochain Ballon d'Or. Il est devenu au passage le premier joueur à marquer dans trois finales de l'ère moderne (depuis 1992-93). Casemiro et Asensio ont complété le score pour le Real, qui gagne sa 12e C1, record absolu. Mario Mandzukic a sauvé l'honneur pour la Juve.



Ronaldo nommé joueur du match



L'attaquant vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé contre la Juventus Turin (4-1), a été désigné homme du match de la finale de la Ligue des champions par l'UEFA, samedi soir à Cardiff, un prix qu'il a reçu en adressant un message à ses détracteurs. «J'ai vraiment eu une saison fantastique. Mes coéquipiers et moi, nous avons réalisé le doublé. Les gens ne peuvent pas critiquer, les chiffres ne mentent pas», a réagi le Portugais, après avoir reçu son trophée des mains de Sir Alex Ferguson. «Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Nous avons tout remporté, notre équipe est fantastique et individuellement j'ai bien fait», a-t-il continué devant les journalistes. «J'ai essayé de bien me préparer cette saison. Je suis vraiment heureux. Je crois que le match était équilibré, la Juve a très bien joué en première période. Après en seconde période, le Real a été très bon. C'est sans doute la meilleure deuxième mi-temps du Real cette saison. Les buts sont arrivés naturellement», a-t-il ajouté. Avec son doublé en finale, le Portugais, quatre fois Ballon d'or, a marqué ses 105e et 106e but en Ligue des champions. Il a aussi atteint la barre des 600 buts en carrière.



Un millier de blessés dans un mouvement de panique



Un mouvement de panique au sein de la foule de supporters rassemblés samedi soir sur une place centrale à Turin pour la finale de la Ligue des champions a fait un millier de blessés, selon un nouveau bilan de la police italienne hier dimanche. Un premier bilan faisait état de 200 blessés. Environ dix minutes avant la fin du match, remporté 4-1 par le Real Madrid contre la Juventus de Turin, la foule a été prise de panique à la suite de l'explosion d'un pétard ou par les cris d'un supporter parlant d'une bombe, les versions encore confuses divergent, selon les récits recueillis par les médias italiens et par l'AFPTV. La foule, prise de panique, s'est alors mise à courir avant de se heurter à des barrières de sécurité ou aux bâtiments entourant la place San Carlo de Turin où des écrans géants avaient été installés. Ce mouvement a fait un millier de blessés, dont deux graves, selon la police italienne, dont beaucoup tombés par terre et blessés par des débris de verre. Quelques minutes après ce mouvement de panique, la place était jonchée de débris, de chaussures, sacs et autres affaires abandonnés à la hâte par ces supporters, selon des images des télévisons. «La cause principale était la panique, pour comprendre ce qui est à l'origine de cela, il va falloir attendre un peu», a commenté le préfet de Turin, Renato Saccone, cité par les médias italiens. La place San Carlo a rapidement retrouvé son calme et des centaines de «tifosi» (supporters) de la Juve, doublement hagards après l'écrasante victoire du club espagnol, tentaient tant bien que mal de récupérer leurs affaires, éparpillées sur tout la place. «Je suis tombé, j'ai réussi à me relever, mais j'ai tout perdu, mon téléphone, mon sac, tout», a ainsi déclaré l'un d'entre eux sur la chaîne SkyNews24. Depuis Cardiff, l'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a eu une pensée pour les supporters. «Nous espérons que nos fans à Turin vont bien et qu'il n'y a pas trop de blessés», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Pour certains des plus anciens "tifosi" de la Juventus, la scène samedi soir évoquait tristement la finale de 1985 disputée par la Juventus au stade du Heysel où 39 personnes, la plupart italiennes, avaient été tuées lors d'un mouvement de foule peu avant le début du match contre Liverpool. Le Real Madrid, entraîné par Zinédine Zidane, a corrigé samedi 4 à 1 la Juventus Turin en finale de la Ligue des champions à Cardiff, ce qui permet au club espagnol de conserver son titre, ce qui n'était plus arrivé depuis l'AC Milan en 1989 et 1990.

Palmarès de la Ligue des champions (C1, Coupe d'Europe des clubs champions jusqu'en 1992) et record de victoires par club:

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: FC Barcelone (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern Munich (GER)

2012: Chelsea (ENG)

2011: FC Barcelone (ESP)

2010: Inter Milan (ITA)

2009: FC Barcelone (ESP)

2008: Manchester United (ENG)

2007: AC Milan (ITA)

2006: FC Barcelone (ESP)

2005: Liverpool (ENG)

2004: FC Porto (POR)

2003: AC Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Bayern Munich (GER)

2000: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ENG)

1998: Real Madrid (ESP)

1997: Borussia Dortmund (GER)

1996: Juventus Turin (ITA)

1995: Ajax Amsterdam (NED)

1994: AC Milan (ITA)

1993: Marseille (FRA)

1992: FC Barcelone (ESP)

1991: Etoile Rouge Belgrade (YOU)

1990: AC Milan (ITA)

1989: AC Milan (ITA)

1988: PSV Eindhoven (NED)

1987: FC Porto (POR)

1986: Steaua Bucarest (ROM)

1985: Juventus Turin (ITA)

1984: Liverpool (ENG)

1983: Hambourg (GER)

1982: Aston Villa (ENG)

1981: Liverpool (ENG)

1980: Nottingham Forest (ENG)

1979: Nottingham Forest (ENG)

1978: Liverpool (ENG)

1977: Liverpool (ENG)

1976: Bayern Munich (GER)

1975: Bayern Munich (GER)

1974: Bayern Munich (GER)

1973: Ajax Amsterdam (NED)

1972: Ajax Amsterdam (NED)

1971: Ajax Amsterdam (NED)

1970: Feyenoord Rotterdam (NED)

1969: AC Milan (ITA)

1968: Manchester United (ENG)

1967: Celtic Glasgow (SCO)

1966: Real Madrid (ESP)

1965: Inter Milan (ITA)

1964: Inter Milan (ITA)

1963: AC Milan (ITA)

1962: Benfica Lisbonne (POR)

1961: Benfica Lisbonne (POR)

1960: Real Madrid (ESP)

1959: Real Madrid (ESP)

1958: Real Madrid (ESP)

1957: Real Madrid (ESP)

1956: Real Madrid (ESP)

Record des titres par club:

12: Real Madrid

7: AC Milan

5: Liverpool, Bayern Munich, FC Barcelone

4: Ajax Amsterdam

3: Inter Milan, Manchester United.