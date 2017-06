Sofiane Feghouli : « Un nouveau cycle commence »

Il retrouve la sélection nationale à l’occasion du regroupement des Verts en prévision de la rencontre amicale face à la Guinée, prévue le 06 juin, et le premier match des éliminatoires de la CAN 2019 contre le Togo, programmé pour le 11 du mois. Féghouli, qui pour rappel avait été écarté la veille de la dernière coupe d’Afrique des nations par Leekens, affiche une réelle joie de faire partie du groupe. «Je suis toujours aussi fier de revenir en équipe nationale. Une nouvelle aventure, avec un nouveau sélectionneur et quelques nouveaux éléments, débute. Je suis content de la confiance placée en moi par le nouveau staff technique, qui me permet de faire partie de cette nouvelle ère. Je reste à la disposition du coach. Comme cela a toujours été le cas, je suis prêt a tout donner et me sacrifier pour notre équipe nationale », a tenu à déclarer le milieu offensif des Hammers, lors de la zone mixte ouverte aux médias samedi dernier au centre technique de Sidi Moussa, en enchaînant sur sa mise à l’écart : « Sincèrement, je n’y pense plus. Je suis concentré sur le travail avec le reste de l’équipe pour la préparation des deux prochains matchs. Comme je vous l’ai déjà dit, je suis très content de faire partie de cette nouvelle aventure. Je ne regarde pas en arrière. Nous avons un nouvel entraîneur, qui apporte une nouvelle vision et un nouveau plan de jeu. C’est un nouveau cycle qui débute. Nous devons nous concentrer sur ce qu’il propose afin de bien assimiler les choses. Il n’y a pas de temps à perdre. La sélection nationale doit retrouver son rang et surtout la confiance. » A propos du nouveau sélectionneur national, Feghouli n’a pas tari d’éloges à son égard: « Il faut savoir que c’est un entraîneur compétent qui a une sacrée expérience. Ceci va certainement nous servir. Le contact avec les joueurs s’est bien passé. Personnellement, j’ai une bonne impression après notre première rencontre. Le dialogue était fluide, dans la mesure où nous nous sommes exprimés en espagnol », a indiqué le joueur de West Ham, avant de parler des deux prochaines rencontres des Verts: « Ces deux rencontres arrivent très vite. On ne peut pas dire que nous disposons de beaucoup de temps pour préparer ces matchs comme il se doit. Surtout avec tous les changements qui ont été opérés au niveau de l’effectif et du staff technique. Cela dit, je pense que nous avons largement les qualités pour nous imposer et retrouver notre football et notre efficacité. En tous les cas, il y a beaucoup de volonté de bien faire de la part des joueurs et surtout un bon état d’esprit. Je pense sincèrement que nous allons réaliser de belles choses. » Pour rappel, la sélection nationale affrontera son homologue guinéenne, mardi à 22h30, au stade Tchaker de Blida. Le second match face au Togo aura lieu le dimanche d’après au même lieu et à la même heure. Rédha M.