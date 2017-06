Equipe nationale : Zone mixte avec les joueurs de l'EN

La Fédération algérienne de football (FAF) a organisé samedi une zone mixte entre certains joueurs de l'Equipe nationale (EN) et les médias au niveau du centre technique national de Sidi Moussa (Alger), siège de préparation des Verts en prévision de la réception de la Guinée en amical et le Togo en ouverture des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2019 au Cameroun.

Quatre joueurs de l'équipe nationale sont venus pour répondre aux questions des journalistes à Sidi Moussa relatives aux deux matchs à jouer prochainement. Il s'agit principalement de Idris Saâdi, attaquant du club belge KV Courtrai, Sofiane Fighouli, milieu de terrain au club de West Ham FC, Angleterre, Yacine Brahimi, FC porto, Portugal, et Sofiane Henni, club RSC Anderlecht, Belgique. Il est attendu l'arrivée des autres joueurs dimanche, à l'instar de Carl Medjani (Trabzonspor, Turquie), Abderraouf Benguit et Abderrahim Hamra (USM Alger). L'équipe nationale reprendra une deuxième séance d'entraînement au même centre à partir de 22h00 avec le sélectionneur espagnol Lucas Alcaraz. Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, était présent à la première séance d'entraînement des Verts. Les Verts disputeront un match amical mardi contre l'équipe de la Guinée au stade Mustapha-Tchaker (Blida) à 22h00, ensuite dimanche contre le Togo dans le même stade et le même horaire en prévision de la première journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019 au Cameroun.