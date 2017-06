REGARD : JE JEÛNE, JE GASPILLE

Le Ramadhan n’est pas un mois comme les autres. Nos habitudes alimentaires ne sont plus ce qu’elles sont durant le reste de l’année. Elles se métamorphosent, à l’heure d’un excès dévastateur, «maladif» même, pour beaucoup, très à cheval, Il faut le dire, sur le vieux, l’indomptable reflexe qui revient chaque Ramadhan ; à savoir manger avec leurs yeux. La modération n’est certainement pas notre fort. Entre nous et le bon sens, un grand, un grand fossé, nommé surconsommation. En effet, le mois de privation et de rahma est dénaturé, avec ce gaspillage, à la peau dure, qui défraie, la chronique, en ce mois de gaspillage, de folies, par excellence. Des ordures, partout des ordures qui agressent les yeux, portent atteinte à l’esprit du jeûne et de l’abstention. Ces images inacceptables et choquantes font partie, malheureusement, du décor de nos quartiers. Impossible d’échapper à ce fléau. Nous sommes même imbattables, sur ce plan. On achète, sans retenue, pour gaver les poubelles et surtout engraisser les chats et chiens errants du quartier. Nos sacs poubelles sont «volumineux». Ils agonisent, aussi, très souvent, sous le poids de tous ces restes de nourritures, difficiles à entasser quelque soit la dimension du contenu. On voit, tous les jours, de la nourriture, des baguettes de pain entières jetées, juste après la rupture du jeûne, dans les cités qui semblent, à leur tour, être atteintes d’indigestion. Etrange paradoxe, on n’arrête pas de se plaindre de la hausse vertigineuse des prix des produits, de la dégradation du pouvoir d’achat du citoyen, et pourtant, nos rues nous donnent des preuves palpables sur la boulimie, la frénésie d’achat, qui prend des proportions inquiétantes, en ce mois. Tous les produits, allant de la viande, aux légumes en passant par les gâteaux, subissent l’inévitable procédé. Le pain reste néanmoins, l’aliment le plus gaspillé. Pour ce dernier, il faut le signaler, notre incivisme fait de nous, carrément, un peuple, placé, en haut de la barre, en termes de gaspillage de cet aliment de base. Aujourd’hui, peu importe, toutes ces augmentations justifiées ou pas, des produits, pour les jeûneurs qui ont un seul et unique souci ; celui de garnir la table de sidna Ramadhan. La restriction, est ajournée, pour des raisons «indépendantes» de notre volonté comme diraient beaucoup. Samia D.