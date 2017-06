EL-EULMA : 2 MORTS ET 4 BLESSÉS SUR LE CW 9

Deux accidents ont fait 2 morts et 4 blessés, à moins de deux heures de la rupture du jeûne. Le premier accident, qui s’est produit sur le chemin de wilaya 139, au niveau de l’agglomération de Maouane, dans la commune d’Ouricia, a été marqué par une collision de deux véhicules, une Renault Symbol et une Peugeot 308, qui se sont heurtés de plein fouet, a fait 4 blessés, des personnes dont l’âge varie entre 21 et 42 ans, dont le plus âgé souffrant de blessures graves a rendu l’âme au CHU Abdenour- Saâdna de Sétif, après l’opération de secours mise en oeuvre par l’unité principale de Sétif, en présence des éléments de la Gendarmerie nationale. Le deuxième accident, enregistré à 19 heures au centre d’El- Eulma, précisément au niveau de la cité du 19-Juin, s’est produit entre une motocyclette et une petite cylindrée commerciale, blessant grièvement à la tête le conducteur de la moto âgé de 41 ans et a engendré les mêmes dégâts corporels sur le conducteur du petit fourgon touché à la poitrine et au bassin. Sitôt informés, les services de la Protection civile ont procédé à l’évacuation des blessés en direction de l’hôpital d’El-Eulma, mais l’état grave du premier blessé a nécessité son transfert vers le CHU Saâdna-Abdenour de Sétif, où il a succombé à ses blessures. F. Zoghbi