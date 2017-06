Disponibilité des produits agricoles durant ramadhan : « Un succès du programme du Président de la République », Selon M. Bouazghi

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a considéré hier à Skikda que la disponibilité des produits agricoles durant le ramadhan et la stabilité de leurs prix étaient le fruit du « succès » du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le développement du secteur agricole. Dans une déclaration de presse faite lors de sa visite à la conserverie de tomate de la commune de Boumaïza, le ministre a affirmé sa volonté de poursuivre la concrétisation des objectifs retenus pour le secteur dans le programme du Président de la République, notamment la sécurité alimentaire et l’expansion des terres agricoles exploités et des surfaces irriguées. « Les produits agricoles sont aujourd’hui disponibles à des prix à la portée de tous, ainsi qu’observé par les consommateurs eux-mêmes », a ajouté M. Bouazghi qui a souligné que les prix de ces produits sont restés « stables » en ce début du mois de ramadhan qui connaissait des flambées spéculatives. A une question sur la pénurie du lait en sachet, le ministre a assuré qu’il n’existe aucune pénurie mais seulement une certaine perturbation sur le marché due à l’accroissement de la demande.

Il a souligné à ce propos, que les constatations qu’il a établies lors de sa visite à une laiterie de la zone industrielle Hammadi Krouma (Skikda) ont montré que les besoins de la wilaya de Skikda, estimés quotidiennement à 130.000 litres, étaient satisfaits d’une manière ordinaire par les trois laiteries de la wilaya. Le ministre a relevé que le choix de Skikda pour accomplir sa première sortie de terrain à la tête du département de l’agriculture était motivé par la diversité agricole de la wilaya permettant d’apprécier les réalités du secteur. Skikda est la première productrice nationale de tomate industrielle et est également leader dans plusieurs autres filières dont celles de la pomme de terre et du miel, a souligné M. Bouazghi.

Le ministre de l’Agriculture a entamé sa visite dans la wilaya de Skikda par l’inspection à Collo du centre national de recherche et développement de la pêche et de l’aquaculture et du port de la même ville où il s’est entretenu avec des pêcheurs. Il a également visité une entreprise de production de viandes blanches et d’œufs dans la région d’El Hadaïk qui, a estimé le ministre, constitue « un modèle à généraliser » notamment après sa conclusion de plusieurs partenariats pour l’exportation de ces produits vers plusieurs pays. (APS)