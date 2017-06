Ressortissants syriens : bloqués au Maroc accueillis à Béchar

Après l’annonce faite, ce jeudi, par le gouvernement algérien d’accueillir des ressortissants syriens, bloqués depuis le 17 avril dernier à Figuieg (Maroc), les choses se sont accélérées, ces dernières heures, où cette décision, prise à titre humanitaire, s’est traduite sur le terrain par l’accueil de ces migrants à Béchar.

Selon la présidente du Croissant-rouge algérien, Saida Benhabylès, toutes les mesures ont été prises pour assurer une prise en charge convenable à ces personnes, une cinquantaine en tout, parmi lesquelles se trouvent une femme enceinte et des enfants, comme indiqué par notre porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Il faut dire que le geste de l’Algérie a été salué par de nombreuses ONG (organisations non gouvernementales) qui n’ont eu de cesse d’appeler depuis plusieurs semaines déjà le Maroc à assumer ses responsabilités, mais en vain. Il a fallu que l’Algérie, pays voisin, fidèle à sa tradition d’accueil et d’hospitalité, prenne la décision humanitaire, d’« accueillir » les malheureux syriens bloqués à la frontière commune.

Il faut dire que ces derniers étaient pris au piège dans une zone désertique près de la frontière, où ils dormaient à la belle étoile et se trouvaient dans l’incapacité de demander l’asile. Ces migrants ne savaient plus à quel saint se vouer. Ils sont arrivés à la frontière algéro-marocaine après avoir quitté la Syrie et traversé la Libye pour arriver en Algérie.

D’ailleurs, le Maroc n’a pas hésité à accuser notre pays d’avoir volontairement conduit les Syriens vers la frontière pour ensuite les abandonner, chose que le gouvernement algérien a bien évidemment nié en y voyant des allégations « mensongères » visant à « nuire » à l’Algérie.

L’Algérie rappelle que tous les réfugiés répertoriés ont bénéficié d'un dispositif spécial leur permettant de jouir de « facilités » en matière de séjour, de libre circulation, de scolarisation, d'accès aux soins médicaux, au logement et à l'exercice d'activités commerciales. Une démarche qui traduit le devoir de solidarité dont a toujours fait preuve l’Algérie à l’égard des peuples se trouvant en détresse. Par ce geste « humanitaire » et « exceptionnel » l’Algérie tient compte, comme l’a rappelé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, de la situation particulièrement « difficile » dans laquelle se trouve ce groupe de réfugiés et procède de sa « volonté » d’y mettre un terme en ce mois sacré du Ramadhan en accueillant sur son territoire les membres de ce groupe de migrants. Ces derniers seront donc hébergés, soignés comme il se doit et pourront, pour ceux qui le souhaitent, de rejoindre d’autres membres de leurs familles, dans le cadre d’un regroupement familial dans d’autres pays.

Il y a lieu de souligner que le représentant du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) en Algérie a souligné le rôle actif de l’Algérie en matière de protection des réfugiés tout en affirmant que l’Algérie a toujours respecté le principe de non-refoulement des réfugiés se trouvant sur son sol.

« La protection des réfugiés fait part pour l’Algérie des principes de solidarité et de valeurs, au-delà de ses engagements internationaux », a-t-il dit.

Tout en relevant la collaboration étroite entre le HCR et les autorités algériennes pour que les réfugiés établis en Algérie ‘‘reçoivent toute la protection nécessaire’’, il a rappelé la présence dans le pays de plus de 40.000 Syriens, de plus de 4.000 Palestiniens et de milliers de réfugiés issus du continent africain.

S. A. M.