Théâtre régional d’El-Eulma : creuset de talents

Depuis son ouverture par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui répondait à l’invitation traditionnelle des Journées littéraires somptueusement organisées chaque année dans cette ville, et soulignait alors que «l’État ne produit pas la culture, mais prépare l’environnement adéquat à la créativité et à l’action culturelles», le Théâtre régional d’El- Eulma, alors flambant neuf suite à une opération de réhabilitation d’envergure, parviendra à se faire une image de marque, tout à l’honneur de ceux qui y ont cru et mis des moyens et du génie. Une inauguration à l’issue de laquelle un juste hommage était rendu aux femmes et hommes de lettres algériens consacrant l’ordre du mérite culturel au journaliste Mouloud Chorfi, au réalisateur Ahmed Rachdi et à la poétesse Oum Sihem.En ce mois béni de Ramadhan, le Théâtre régional d’El-Eulma qui a su faire une place à toutes les potentialités et aux talents en herbe de la wilaya, avec un menu exceptionnel qui atteste de sa richesse et du rayonnement qu’il exerce sur le paysage culturel d’une manière générale.

Pour ce faire, de nombreuses soirées sont proposées au public depuis le 30 mai dernier au centre culturel Djilani-Embarek, permettant ainsi à de nombreuses associations culturelles et coopératives de s’exprimer ou à des jeunes qui font dans le monologue, à l’instar de Touffik Mezaache ou Fares Bousaada, d’ offrir leur talent. Pour ouvrir les débats, l’association culturelle El-Biliri de Constantine, programmée également à Sétif, s’est produite avec une belle œuvre, Etabib, avant que l’ association du cru portant le nom de Rachid Casa, en référence à cette grande figure du nationalisme, Messaoud Zeghar, ne lui emboîte le pas avec sa production, Sous-sol, et ne laisse place à l’autre association de la ville, Tafkika, avec son œuvre, Bentouras, et l’association Mirah, qui présentait Zaoudj Said. Autant d’œuvres pleines de jeunesse et de symboles forts qui attestaient de l’héroïsme de certains grands hommes de cette ville et de potentialités à même de casser les planches et en émerger dans leur fougue extraordinaire.

Dans un décor coloré porteur de bien d’autres œuvres images de notre quotidien, le programme mis en place à cette occasion comporte aussi du monologue, tirant son essence des us et coutumes de notre société, et dans ce contexte El-Far, de Fares Bousaadia, ou Moh DZ, de Touffik Mezaache, véritablement fort sur ce terrain de prédilection, sont autant d’exemples qui attestent du chemin parcouru par le quatrième art. Pas moins d’une quarantaines d’œuvres défileront tout au long de ce mois béni sur les planches du centre culturel Djilani-Embarek et celles du Théâtre régional d’El-Eulma, dont les responsables permettent du coup à de nombreuses associations, coopératives et jeunes monologues émanant de Constantine, El-Eulma, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Msila, Tébessa, Guelma, Sidi Bel- Abbès, Béchar, Béjaïa, Annaba et Skikda, de porter au grand jour des créations qui dénotent, une fois encore, combien notre potentiel juvénile est porteur de talent et combien il sait les mettre en valeur, pour peu que l’occasion lui soit donnée. Dans ce contexte, le Théâtre régional d’El- Eulma abonde fort bien dans ce sens et se hisse chaque jour un peu plus à la hauteur de la mission qu’il s’assinge.

F. Zoghbi