La prophétie : la protection d’Abu Talib (ii)

Par : Mahmoud Hussein - 8e partie

Peu après, ‘Abd Allâh ibn al-Zab‘arî vint rejoindre le groupe de Qurayshites. Al-Walîd lui dit :

– Par Dieu, al-Nadr ibn al-Hârith n’a cessé de critiquer Muhammad. Le fils de ‘Abd al-Muttalib prétend que nous sommes, avec nos divinités, le combustible de l'enfer !

‘Abd Allâh ibn al-Zab‘arî répondit :

– Par Dieu, si je le trouve devant moi, je le prendrai à partie. Il faut lui demander : « Tous ceux qui ont été adorés en dehors de Dieu sont-ils en Enfer avec leurs adorateurs? Nous, nous adorons les anges, les juifs adorent leur roi, les chrétiens adorent Jésus, fils de Marie. »

L'assistance fut frappée par la solidité des arguments que ‘Abd Allâh ibn al-Zab‘arî opposait à Muhammad. Certains des présents allèrent les répéter au Messager de Dieu, qui leur dit :

– Tous ceux qui ont aimé être adorés en dehors de Dieu se retrouvent en Enfer avec ceux qui les ont adorés.

Puis il récita le verset suivant :

Ceux qui auront reçu le beau salaire seront loin de la Géhenne. Ils n’entendront pas les bruits qui en émanent. Ils jouiront pour toujours de ce qu’ils auront souhaité.

Parce qu’il bénéficiait de la protection et de la sauvegarde que lui assurait son oncle Abû Tâlib, le Messager de Dieu poursuivait son exhortation à l’islam sans que personne pût l’en empêcher ou l’en dissuader. Lorsque les seigneurs de Quraysh comprirent que le Prophète ne reviendrait pas sur son appel et qu’eux-mêmes ne pourraient rien contre lui tant que son oncle prendrait sa défense, ils décidèrent d’aller voir Abû Tâlib. Ils lui dirent :

– Abû Tâlib, ton neveu insulte nos dieux et flétrit notre religion. Il méprise nos devins et traite nos ancêtres d’égarés. Soit tu le retiens, soit tu nous laisses le contenir. Tu es, comme nous tous, en désaccord avec lui.

Abû Tâlib leur fit une réponse pleine d’amabilité et de finesse et ils le quittèrent rassurés. Mais l’oncle ne fit rien pour dissuader son neveu de poursuivre sa mission. Et le Prophète continua de prêcher la Parole de Dieu.

Le malaise s’accrut alors parmi les Qurayshites, qui commencèrent à s’opposer les uns aux autres. Ceux qui étaient allés voir Abû Tâlib une première fois se rendirent à nouveau chez lui et lui dirent :

– Abû Tâlib, tu occupes parmi nous une place éminente et tu jouis d’un grand prestige. Nous t’avons déjà demandé de retenir ton neveu, mais tu ne l’as pas fait. Par Dieu, notre patience a des limites, lorsque nos ancêtres sont insultés, nos devins méprisés, nos dieux bafoués. Soit tu empêches ton neveu de prêcher, soit nous le combattrons, et nous vous combattrons, toi et les tiens, avec lui, jusqu’à l’anéantissement de l’un des deux partis.

Ils s’en allèrent pleins de colère et Abû Tâlib fut profondément affecté par l’animosité que trahissaient leurs propos. Il commença à craindre pour son neveu et pour son clan. Mais il ne pouvait se résoudre à abandonner le Messager de Dieu. Il le fit appeler et lui dit :

– Mon neveu, les gens de notre peuple sont venus me dire du mal de toi. Préserve-moi, et préserve-toi, de leur malveillance. Ne me fais pas porter plus que je ne peux.

Le Messager de Dieu crut comprendre que son oncle avait faibli dans sa volonté de le protéger, et qu’il venait de l’abandonner aux Mecquois. Il dit :

– Par Dieu, mon oncle, même si l’on mettait le soleil dans ma main gauche et la lune dans ma main droite, pour m’inciter à renoncer à ma mission, je choisirais de mourir plutôt que de renoncer.

Disant cela, le Messager de Dieu ne put retenir ses larmes. Puis il se leva et prit congé de son oncle. Mais avant qu’il fût sorti, son oncle le rappela :

– Reviens, mon neveu.

Le Messager de Dieu revint sur ses pas et Abû Tâlib murmura :

– Va mon neveu, continue de dire ce que tu as à dire. Par Dieu, je ne t’abandonnerai pour rien au monde!

Apprenant qu’Abû Tâlib continuait de protéger son neveu, les Qurayshites surent que les Banû ‘Abd al-Muttalib seraient soutenus par l’ensemble des BanûHâshim. Comme ils voulaient éviter une guerre, les chefs de Quraysh se réunirent pour tenter de trouver une solution. Ils s’entendirent pour aller retrouver Abû Tâlib, accompagnés de ‘Umâra ibn al-Walîd, l’un des jeunes hommes les plus beaux de Quraysh, pour lui dire :

– Abû Tâlib, voici ‘Umâra ibn al-Walîd, le plus beau, le plus fort et le plus fin des jeunes hommes de Quraysh. Prends-le. Tu pourras compter sur son intelligence et son soutien. Adopte-le et livre-nous ton neveu, qui a renié ta religion et celle de tes ancêtres, qui a divisé ton peuple et méprisé ses devins. Nous le tuerons. Ce sera un homme en échange d’un homme.

Abû Tâlib répondit :

– Par Dieu, quelle misérable affaire vous me proposez là! Vous me donnez votre fils, afin que je le nourrisse et je vous donne mon fils, afin que vous le tuiez ! Par Dieu, cela ne se fera pas !

Les chefs de Quraysh s’en allèrent, furieux, à l’exception de l’un d’entre eux, al-Mut‘im ibn Nawfal, connu pour être le moins hostile au Messager de Dieu. Il resta auprès d’Abû Tâlib et lui dit :

– Par Dieu, Abû Tâlib, les gens de ton peuple s’efforcent de te faire des propositions équitables, afin de t’épargner des choses détestables. Et pourtant, je te vois refuser toutes leurs offres.

Abû Tâlib répondit :

– Par Dieu, non, ils ne me font pas de propositions équitables. Quant à toi, si tu veux t’associer à eux contre moi, agis comme bon te semble.

Peu après qu’Abû Tâlib eut rejeté la transaction proposée par Quraysh, ‘Umâra ibn al-Walîd quitta La Mecque avec ‘Amru ibn al-‘Âs , pour un voyage d’affaires qui devait les mener en Abyssinie. Ils étaient tous les deux adorateurs d’idoles et sans scrupule. ‘Umâra, beau et éloquent, était apprécié des femmes. C'est pourquoi ‘Amru, qui était accompagné de la sienne, l’avait mise en garde contre les avances de ‘Umâra. Les deux hommes s’adonnant à la boisson, ‘Amru buvait peu et ajoutait de l’eau à son vin, de peur de s’enivrer et de laisser la voie libre à ‘Umâra.

Lorsqu’ils furent sur le bateau, ils se trouvèrent un jour seuls sur le pont. ‘Umâra profita d’un moment propice pour pousser ‘Amru et le précipiter par-dessus bord. Tombé à la mer, ‘Amru nagea, s’agrippa à un cordage et remonta sur le bateau. Le voyant devant lui, ‘Umâra dit :

– Par Dieu, ‘Amru, si je savais que tu nageais si bien, je n’aurais pas fait cela.

‘Amru se tut, mais résolut de faire à ‘Umâra ce que celui-ci avait tenté de lui faire.

Il commença, lorsqu’ils eurent débarqué en Abyssinie, par écrire à son père une missive, dans laquelle il lui disait : « Va voir les Banû Makhzûm et libère-toi devant eux des obligations qui te lient à moi, afin de ne pas avoir à supporter les conséquences d’un crime que je pourrais commettre contre l’un des leurs. »

Après avoir reçu la missive, son père, accompagné de quelques-uns des siens, alla voir les Banû Makhzûm et leur dit :

– Nos deux fils sont partis ensemble là où vous savez. Ils sont tous les deux sans scrupule et maléfiques. Nous ne pouvons leur faire confiance et ne savons où ils peuvent nous entraîner. C'est pourquoi je viens devant vous me libérer des obligations qui me lient à mon fils ‘Amru.

Ils répondirent :

– Puisqu’il en est ainsi, nous nous libérons nous-mêmes des obligations qui nous lient à ‘Umâra. Laissons ces deux régler leurs affaires entre eux.

Le père de ‘Amru dit :

– Envoyons donc un crieur annoncer à La Mecque que chacun de nos deux clans se libère des obligations qui le lient à son fils et des conséquences qui pourraient découler de ses actes.

Ils envoyèrent un crieur annoncer la chose à La Mecque. Lorsque ce fut fait, al-Aswad ibn al-Muttalib dit à ses amis

– Par Dieu, le sang de ‘Umâra ibn al-Walîd va bientôt couler sans que sa famille en touche le prix.

Car il savait l’habileté et la ruse de ‘Amru ibn al-‘Âs. Entre-temps, ‘Umâra eut tôt fait de séduire une femme à la cour du Négus. Il alla raconter son aventure à ‘Amru, qui lui dit :

– Je ne te crois pas capable de séduire une femme d’un rang aussi élevé.

‘Umâra, froissé, s’engagea à lui apporter une preuve. Alors ‘Amru :

– Si tu dis vrai, tu dois pouvoir me rapporter un peu de l’onguent dont le Négus est seul à s’enduire. Je le reconnaîtrais, si tu m’en rapportais.

Quelques jours plus tard, ‘Umâra lui apporta une fiole contenant de l’onguent royal. ‘Amru la huma et dit :

– Je dois reconnaître que tu as pu faire ce qu’aucun Arabe n’a fait avant toi. Tu as obtenu de cette femme ce que, sans doute, personne d’autre n’a obtenu.

Il alla peu après voir le Négus et lui dit :

– Grand roi, mon cousin ‘Umâra ibn al-Walîd est un impudent et je crains que par ses actes il ne porte préjudice à la réputation de tous les Arabes. Je suis venu te prévenir. On m’a dit qu’il fréquentait certaines des femmes de ton palais. Je n’ai voulu le croire que lorsque j’en ai eu la preuve. Voici une fiole contenant l’onguent que tu es seul à utiliser. Il n’a pu l’obtenir que par l’une de ces femmes.

Le Négus prit la fiole et la huma, puis dit :

– Tu dis vrai. Cet onguent ne peut venir que de chez moi.

Il fit amener ‘Umâra devant lui. Les sorciers lui ôtèrent tous ses vêtements et soufflèrent dans son corps jusqu’à ce qu’il fût gonflé de partout. Puis ils le relâchèrent. Il courut se cacher dans les forêts d’Abyssinie et l’on dit que, depuis, personne ne le revit.

Assis dans la cour de la Mosquée, le Messager de Dieu vit ‘Uthmân ibn Madh‘ûn passant par là, qui le saluait. Il l’invita à se joindre à lui. ‘Uthmân était de ceux qui avaient rejeté l’appel de l’islam. Il accepta néanmoins l’offre qui lui était faite et s’assit à côté du Messager de Dieu. Il l’écoutait avec attention lorsque, soudain, il le vit fixer un coin du Ciel, baisser les yeux vers le sol sur sa droite, se lever et s’arrêter là où il venait de poser les yeux, hochant la tête, comme pour se pénétrer de ce qu’il entendait, puis fixer à nouveau le Ciel, où son regard sembla se perdre un moment. Enfin, le Messager de Dieu revint s’asseoir à la place qu’il avait quittée. ‘Uthmân ibn Madh‘ûn lui dit :

– Muhammad, il m’est arrivé de passer des heures en ta compagnie, je ne t’ai jamais vu agir comme tu viens de le faire. Je t’ai vu fixer le Ciel, puis un coin du sol. Ensuite je t’ai vu te lever et fixer à nouveau le Ciel, comme si tu écoutais quelque chose qu’on te disait...

– L'as-tu remarqué?

– Oui.

– Eh bien, Gabriel m’est apparu, pendant que nous étions assis.

– Que t’a-t-il dit?

– Il m’a dit : « Dieu recommande la justice, la charité et la prévenance à l’égard des proches. Il interdit la bassesse, la turpitude et l’oppression. Il vous exhorte. A vous de vous en souvenir. »

Alors la foi emplit le cœur de ‘Uthmân ibn Madh‘ûn.

Un homme de Hadhîl, venu vendre ses moutons à La Mecque, se trouva en présence du Messager de Dieu, qui l’informa de la Vérité et l’appela à embrasser l’islam. Abû Jahl les vit de loin. Il attendit qu’ils eussent fini de se parler et que le Prophète fût parti, pour aborder l’homme et lui dire :

– Méfie-toi des sollicitations de Muhammad. Malheur à toi si tu l’écoutes et que tu t’appliques à faire ce qu’il dit. Il méprise nos devins et prétend que ceux d’entre nous qui mourront infidèles iront en Enfer...

L'homme de Hadhîl demanda :

– Mais pourquoi ne l’avez-vous pas chassé de votre pays?

Abû Jahl répondit :

– S'il part d’ici, il se peut que des jeunes, ailleurs, soient tentés par ses beaux discours. Ils pourraient le suivre et, qui sait, le placer à leur tête et venir jusqu’ici pour nous combattre.

– Pourquoi les siens ne le contraignent-ils pas à cesser?

– Les siens assurent sa sauvegarde.

La sauvegarde offerte par Abû Tâlib à son neveu Muhammad illustre les contradictions que traverse la société mecquoise : Abû Tâlib protège son neveu au nom du principe de solidarité clanique, tout en refusant de le suivre dans Une religion qui renie la tradition de leurs ancêtres. Ce n’est pas la notion d’Un Dieu Unique qui choque Abû Tâlib, mais l’idée de trahir ses ancêtres.

Le jeu des solidarités et des dissensions inter-claniques va lui permettre de protéger efficacement Muhammad, alors même que son clan, celui des Banû ‘Abd al-Muttalib, a beaucoup perdu de sa puissance à La Mecque. Il va notamment s'appuyer sur la rivalité entre Abû Jahl, chef des Banû Makhzûm, qui n’appartient pas à la descendance de Qusayy, et Abû Sufyân, chef des Banû Umayya, qui, tout en étant solidaire des grands seigneurs de Quraysh, se refuse à combattre Muhammad, du fait qu'il appartient, comme lui, à la descendance de Qusayy.