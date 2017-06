Dans la lucarne, COA : Que la raison l’emporte !

Tout le monde connait le rôle important que joue le Comité olympique et sportif algérien dans le mouvement sportif algérien. C’est lui qui s’occupe, avec la collaboration du Ministère de la Jeunesse et des Sports, de la préparation de notre élite en vue d’une meilleure représentativité du pays dans les manifestations majeures. Son rôle, le moins que l’on puisse dire, est incontestable pour ne pas dire prépondérant afin que nos athlètes brillent, notamment lors des Jeux olympiques prisés par tout athlète quelle que soit la discipline. Il est vrai que cette institution du droit algérien est bien considérée par les instances internationales, eu égard au grand travail fait jusqu’ici par tous ceux qui ont eu le privilège de prendre les rênes à un moment donné de son histoire. Le COA, incontournable, est par conséquent un partenaire qui peut jouer un rôle majeur, presque comme la locomotive, avec le MJS et les différentes Fédérations Sportives, notre mouvement national, et le pousser au firmament. La conjugaison de tous ces facteurs, vivotant dans une belle sérénité, ne peut que donner des résultats techniques probants —hormis les JO d’Athènes où notre délégation assez forte au demeurant, est revenue au bercail avec un zéro pointé. C'est-à-dire qu’elle n’avait rien remporté et ce, dans tous les disciplines où elle était engagée. Puis, il y eut d’assez bons comportements, même si on aurait pu mieux faire. À Pékin, en 2008, le Judo, a été la grande satisfaction algérienne. Il nous a donnés deux médailles. Puis, à Londres, Mekhloufi (athlétisme) et sa médaille d’or sur 1500 m avait sauvé la face. Le même athlète remet ça en 2016 à Rio au Brésil. Cette fois-ci, il se contentera de l’argent (deux médailles). Toujours est-il, ces deux médailles ont eu le mérite de mettre le nom de l’Algérie sur les tablettes d’or du palmarès olympique. Maintenant, tous les regards sont braqués sur les JO de Tokyo en 2020.

Le COA avait organisé le 27 mai dernier, à Ben Aknoun, son Assemblée générale élective avec deux candidats, puisque le troisième, Sid-Ali Lebib, s’était retiré à la dernière minute. Il est vrai que le déroulement des travaux ne s’est pas fait dans le calme. Ce fut houleux à la grande désapprobation des membres de l’AG et aussi de la presse présente. Finalement, le verdict des élections avait donné Mustapha Berraf vainqueur, avec 80 voix contre 45 pour Abdelhakim Dib, l’autre candidat. Il faut dire que la Commission de candidatures a entériné les résultats ayant sanctionné l’opération du vote. Après les congratulations du nouveau présent et du président du CIO, M. Thomas Bach, on a assisté à un revirement des évènements pour le moins inattendue. Il y eut, après la finalisation de la constitution du Bureau exécutif, la démission de six membres du C.E. qui ont été élus, pourtant, par leurs pairs relevant, selon eux, « plusieurs griefs » dans le déroulement légal de cette assemblée générale élective du COA. Il y eut même une levée de « boucliers » menée par 38 membres de l’AG, dont des présidents de fédérations, pour présenter un recours auprès de la Commission de recours de l’AG. Cette tentative a été rejetée par le président élu, Mustapha Berraf, estimant qu’elle n’a « aucune assise juridique, puisque la commission de recours cesse son travail une fois que les résultats sont entérinés ». Le président de la FAA répliquera par l’article 44 : «Les litiges susceptibles de naître à l’occasion du déroulement des élections à la Présidence du Comité ou celles des membres du Comité Exécutif, sont tranchés par une commission de recours présidée par le doyen d’âge de l’AG, composée du président de vote, du président en exercice du Comité et de deux membres choisis par l’Assemblée en son sein» Selon, Dib, le président de la Fédération algérienne d’athlétisme, le cadre juridique existe mais ce n’est pas l’avis du président du COA, Mustapha Berraf.

Puisse la sérénité revenir au plus vite au sein du COA, un organe très important dans les équilibres de notre sport national !

Hamid Gharbi