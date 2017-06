Ligue 1 : La 29e journée fixée au 10 juin, trois matchs en nocturne

La 29e journée du championnat de Ligue-1 Mobilis de football se jouera le samedi 10 juin avec la programmation de trois rencontres en nocturne, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Cette avant-dernière journée de la compétition sera marquée par le choc entre le leader de l'ES Sétif et l'USM Alger (22h30). Les deux matchs : MC Alger - Olympique Médéa et JS Saoura - MO Bejaia se joueront également à partir de 22h30. La 28e journée de Ligue-1 est programmée mercredi 7 juin. Lors de la précédente réunion du Bureau fédéral, il a été décidé de faire jouer les trois dernières journées de la Ligue-1 le même jour afin de «préserver l'éthique sportive».

La LFP avait annoncé de son côté jeudi dernier que les rencontres des trois dernières journées se joueront à 17h00. Au terme de la 27e journée, l'Entente caracole en tête avec 51 points devant le MC Alger (47e) et l'USM Bel-Abbes, qui pointe à la 3e place avec 45 points.

Programme : samedi 10 juin 2017

Sétif : ES Sétif - USM Alger (22h30)

Oran (Zabana) : MC Oran - DRB Tadjenanet (17h00)

Alger (20-août 1955) : NA Hussein-Dey - CS Constantine (17h00)

Batna : CA Batna - CR Belouizdad (17h00)

Alger (1er-Novembre) : USM El-Harrach - RC Relizane (17h00)

Alger (Bologhine) : MC Alger - Olympique Médéa (22h30) huis clos

Tizi-Ouzou : JS Kabylie - USM Bel-Abbes (17h00)

Bechar : JS Saoura - MO Béjaia (22h30).