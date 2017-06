Compétition Africaine de football : Les clubs Algériens s’en sortent bien

Les deux formations algériennes encore engagées dans les différentes compétitions continentales ont réalisé de beaux exploits, en dehors de leurs bases respectives, ce week end. En coupe de la Confédération, le Mouloudia d’Alger a tenu en échec le champion incontesté du Swaziland, Mbabane Swalloows FC. Les deux teams se sont séparés sur un score vierge, au terme d’une rencontre assez disputée et équilibrée, ou le doyen des clubs algériens, privé d’un penalty flagrant dans le second half, s’est procuré de belles occasions de scorer. « Mon équipe a fourni une bonne prestation face à cette formation de Mbabane Swallows. On rentre à Alger avec le point du nul. Je reste tout de même satisfait du résultat, bien que nous étions supérieurs à notre adversaire et nous méritions largement la victoire au vu des nombreuses occasions manquées. Ceci, sans parler du penalty dont a été privé Hachoud. Ce résultat nous permet de faire un pas de plus vers la qualification. Il suffit d’assurer la victoire lors des deux rencontres que nous auront à disputer à domicile pour passer au tour prochain. », a déclaré l’entraineur du MCA, Kamel Moussa, en fin de rencontre. De son coté le coach de la formation Swazie reste convaincu que son équipe a raté le coche face au Mouloudia. « Mon équipe a fait un bon match. Nos attaquants ont manqué de réussite dans la surface. Cela dit, le résultat n’est pas aussi mauvais que ça. Il reste encore trois matchs à disputer dans cette phase des poules. Nous allons nous battre pour garder nos chances de qualification intactes. D’ailleurs, nous irons à Alger pour remporter les trois. Nous y croyons. », a indiqué Syabonga Bhembe. De son coté, l’autre formation de la capitale, USMA, est revenue aussi avec le point du nul de son déplacement en Egypte. Les protégés de Paul Putt, qui menaient au score, grâce au but du défenseur central Chafai (30’), ont été rejoints au score dans les arrêts de jeu de cette partie assez plaisante et riche en occasions (Mayouka 90’+4’). « Je suis vraiment déçu du résultat. Nous tenions la victoire face à une bonne formation du Zamalek. C’est inconcevable de concéder le nul, de cette manière, dans les arrêts de jeu du match. Par ailleurs, nous avons eu affaire à un arbitrage scandaleux, qui nous a privé d’un but valable et d’un penalty flagrant. Cela dit, je me contente quand même du point récolté. Nous sommes sur la bonne voie pour la qualification au tour prochain. Nous jouerons deux fois à domicile, alors que notre seul déplacement, face au Ahly de Tripoli, aura lieu en Tunisie sur un terrain neutre. », a souligné le technicien belge.

De son coté, le coach du Zamalek n’a pas non plus manqué de critiquer l’arbitre de la rencontre. « L’arbitre a faussé le match en accordant un but à notre adversaire alors qu’il y avait une position flagrante de hors- jeu. Cela a complètement déstabilisé mes joueurs qui dominaient largement cette formation de l’USM Alger. Mon équipe a par la suite continué d’y croire en donnant le meilleur d’elle-même. On arrache enfin le nul en fin de partie. C’est un point non négligeable qui nous permet de rester leader du groupe. C’est important pour la suite de la compétition. », a indiqué le Portugais, Inacio Agusto, à la fin de la rencontre.

Rédha M.