Ligue des champions d’Afrique : (phase de poules-3e journée) à Bordj El-Arab (Alexandrie - Égypte) : Zamalek 1 - USMA 1 : Les rouge et noir ratent la victoire

Cette empoignade, considérée comme un derby, entre Zamalkaouis et Usmistes, s'annonçait déjà très difficile. Elle vient, faut-il le préciser, dans un contexte assez compliqué suite à la victoire du Ahly de Tripoli à Hararé, devant Caps United (Zimbabwe) sur le net score de (4 à 2).

Les Libyens ont même mené (4 à 0) à cinq minutes de la fin de la rencontre. Un penalty accordé à l'équipe locale lui a permis de revenir dans le match. Jusque-là, les Libyens avaient nettement dominé et auraient pu marquer plus de buts car ils étaient presque seuls sur le terrain. Cette nouvelle donne qui permet au Ahly de Tripoli de compter dans son compteur quatre points va encore mettre plus de pression sur les camarades de Zemmamouche qui n'ont que trois points. C'est un peu la trame de cette joute capitale pour notre représentant, battu à Harare d'une façon pour le moins incompréhensible, du fait que Caps United était largement à la portée des Rouge et Noir. Par conséquent, il appartient aux joueurs de ne pas laisser passer cette opportunité leur filer entre les doigts. C’est sur une excellente pelouse du stade de Bordj El Arab, d’ailleurs très beau, que débutera cette importante joute. Sur le terrain, le jeu est assez bien distillé de part et d'autre. Certes, le stade n'a pas fait le plein, mais on entendait beaucoup de bruits, venant même de la «petite galerie» usmiste. Il faut dire que nos représentants ont souffert de la grande technicité de Chikabala. Toutefois, la meilleure action du Zamalek est venue, à la 21e minute, lorsque le tir de Bessam Morsi touchera légèrement la transversale, alors qu'il était superbement bien tiré. Un but tout fait. Les Usmistes ont répliqué par des coups franc de Benmoussa, mais aussi Meziane, le joueur le plus en vue. Et à la 28e minute, Rifaât, d'un puissant tir, était à un "poil" d'ouvrir la marque, mais Zemmamouche sortira en corner. La domination du Zamalek devient alors plus nette. C'est ce moment précis les Usmistes choisissent pour voir Chafaï de la tête ouvrir le score (30') suite à un coup franc botté par Benmoussa. La domination changera ostensiblement de camp. Ce sont alors les Algériens qui dominent outrageusement les débats avec une équipe usmiste conquérante et surtout séduisante qui aurait d’ailleurs pu ajouter un deuxième but sans que personne ne trouve à redire.

C'était très beau ! Il ne faut pas baisser les bras en seconde mi-temps. C'est l'occasion de porter l'estocade. De retour du

vestiaire, un centre de Meftah, de la tête Beldjilali ne trouve pas le cadre alors qu'il avait bien sauté. Puis, un penalty (la balle a été touchée de la main) ne sera pas sifflé par le Mauritanéen, Lemghayri (54'). L'ascendant usmiste est omniprésent, même si le puissant tir de Chukabala a failli faire mouche. À la 59’, Benmoussa centre, mais Derfalou rate le but. Sur le contre, les gars du Zamalek auraient pu égaliser, si ce n'était Abdelaoui qui sauva la mise. Les Usmistes ajoutent un deuxième but par Derfalou, suite à un corner, mais l'arbitre le refuse inexplicablement (78'). Les locaux auraient pu égaliser par Mustapha Fethi, mais Zemmamouche, telle une muraille, s'interpose. C'est toute la détermination algérienne dans cette action désespérée des égyptiens. L'arbitre ajoutera six minutes de temps additionnel. Les locaux profiteront d'un cadeau de Zemmamouche, excellent jusque là, qui permet à Mayoka d'égaliser miraculeusement. Les Usmistes ne méritent pas un tel renversement de situation et méritent un meilleur sort. Dommage !

H. G.