Jeux Olympiques de 2024 : La Ligue de basket-ball soutient la candidature de Los Angeles

La Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) a apporté vendredi son soutien à "LA 2024", le comité de candidature à l'organisation des jeux Olympiques de 2024, à Los Angeles. «La NBA est fière de soutenir Los Angeles dans son projet d'organiser les JO-2024». LA est clairement l'épicentre du basket mondial», a expliqué le patron de la NBA, Adam Silver. «Le basket est un sport olympique depuis plus de 80 ans, mais c'est en 1992 que la «Dream Team» a inspiré une nouvelle génération de supporters et de joueurs NBA. «Quoi de mieux pour ouvrir une nouvelle ère pour les JO que de le faire dans une ville qui incarne la créativité, le divertissement et le sport», a-t-il poursuivi. Selon LA 2024, la NBA et la WNBA, sa filiale qui organise le Championnat professionnel féminin, vont apporter au projet leur expertise en matière d'organisation de matchs, qui vont permettre de faire croître les mouvements olympique et paralympique aux Etats-Unis et à travers le monde. Los Angeles a organisé les JO d'été en 1932 et 1984. La métropole californienne est en concurrence avec Paris. Le Comité international olympique doit désigner la ville-hôte le 13 septembre à Lima, mais le CIO réfléchit à procéder à une double-désignation pour 2024 et 2028.