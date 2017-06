Côte d’Ivoire : Gervinho rappelé

L'attaquant international ivoirien de Hebei China (Div.1 chinoise), Gervinho, a été rappelé en sélection pour le match amical face aux Pays-Bas, le 4 juin à Amsterdam et la réception de la Guinée le 10 juin, lors de la première journée (Gr.H) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, rapportent vendredi les médias locaux. Gravement blessé au genou en octobre dernier, l'ancien joueur de l'AS Rome (Serie A italienne) n'a plus été convoqué chez les Eléphants depuis cette date. La convocation de Gervinho fait suite au forfait sur blessure de Salomon Kalou (Berlin). Gohi Bi Cyriac (Fulham) a également été retenu pour ces deux rencontres en remplacement de Wilfried Zaha, blessé. Outre la Côte d'Ivoire et la Guinée, le groupe H est composé également du Rwanda et de la République Centrafrique.