Basket-ball : Demi-finales de Coupe d’Algérie (tirage au sort) : Du show pour le 17 Juin

Le tirage au sort des demi-finales de coupe d’Algérie effectué mardi au siège de la FABB a donné lieu à de « chaudes empoignades » prévues le 17 juin à Boumerdès.

C’est ainsi que les tenants du trophée, le GSP, affrontera le NB Staoueli, alors que le CRBD Beida sera opposé à l’US Sétif. Quatre formations habitués à l’épreuve populaire et, encore une fois, le GSP se trouve dans la peau du favori, lui qui joue pour le doublé coupe-championnat.

Il aura à affronter le NB Staoueli, une équipe qui a repris son rythme en cette fin de saison. L’effet surprise n’est pas écarté dans ce genre de rencontre, surtout quand on sait que les matchs de coupe sont totalement différents de ceux du championnat.

Plus chaude encore, s’annonce la seconde demi finale qui se jouera entre les Sétifiens et les Beidaouis. Une duel placé sous le signe de la revanche pour le CRBD Beida, écarté la saison dernière par cet adversaire. Dimanche dernier la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) avait annoncé que les demi-finales des seniors messieurs se dérouleront le 17 juin prochain à la nouvelle salle de Si-Mustapha à Zemmouri (wilaya de Boumerdès).

Cette salle, récemment inaugurée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, requises pour la pratique du basket-ball, répond aux normes internationales. Les finales des seniors messieurs et dames auront lieu le 6 juillet prochain dans une enceinte non encore désignée. Les finales des jeunes catégories ont été fixées aux 7 et 8 juillet prochains.

Mokhtar Hemani