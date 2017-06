Equipe nationale : Début du stage de Sidi-Moussa

Vingt-quatre heures après avoir annoncé, puis commenté sa liste pour les deux prochains matches face à la Guinée, le 6 juin, et le Togo, le 11, Lucas Alcaraz est entré dans le vif du sujet, depuis vendredi.

Le sélectionneur national a, comme attendu, dirigé son premier jour de stage des A à Sidi-Moussa. Sa tournée européenne lui a permis de faire connaissance avec pratiquement tous les joueurs convoqués, ce qui fait que le premier contact a déjà était établi. L’Espagnol est passé direct aux choses sérieuses.

Alors que tous les autres joueurs ont répondu présents dès ce premier jour de stage, seuls Benguit, Boudebouda et Medjani manquent à l’appel, Lucas Alcaraz a réuni son groupe après le «ftour» dans l’une des salles de conférences du CNT de Sidi-Moussa pour discuter des objectifs de la sélection et de sa méthode de travail.

Cette première séance d’entraînement a été aussi l’occasion pour le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, de faire connaissance avec le groupe.

Le successeur de Mohamed Raouraoua en a ainsi profité pour assister à la première séance d’entraînement sous l’ère Alcaraz et a salué « chaleureusement » les joueurs.

Le reste du groupe devrait se compléter d’ici à demain avec l’arrivée de Carl Medjani retenu en club pour un match important de championnat.

Les Verts ont eu, en tout et pour tout, trois séances d’entraînement avant d’affronter la Guinée, un premier test pour Lucas Alcaraz qui dirigera à l’occasion son tout premier matche avec les Verts. Une occasion pour lui de se familiariser avec l’ambiance du stade Mustapha-Tchaker avant de s’attaquer à son premier match officiel, le 11 juin prochain, face au Togo dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2019.

Amar B.