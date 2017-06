Grand Angle : L’heure de vérité

La traduction d’un proverbe bien de chez nous donne ceci : « Une seule main ne peut applaudir ». La morale de cette formule langagière exprimant une sagesse populaire risque de s’appliquer au nouvel émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, l’ancien président allemand Horst Koehler dont la nomination à ce poste serait imminente. Et pour cause. Quelles que soient la détermination et la volonté dont il pourra faire preuve dans le cadre de sa nouvelle mission, force aussi est de rappeler, sur la base de l’expérience de son prédécesseur qui a fini par jeter l’éponge, que sans le soutien indéfectible du Conseil de sécurité, il sera confronté aux mêmes situations de blocage. L’on pourrait croire que parce qu’aucun pays membre de cet organe onusien n’a émis d’objection à son nomination que son travail s’en trouvera facilité. Mais la réalité sera sans nul doute tout autre. Car si Horst Koehler aura pour principale tâche de relancer le processus onusien de négociation bloqué par le Maroc, conformément au vœu du Secrétaire général de l’ONU qui dès sa prise de fonction a annoncé son intention de relancer les pourparlers de paix au Sahara occidental, une volonté rappelée par Antonio Guterres, dans son premier rapport sur le Sahara occidental présenté en avril dernier au Conseil de sécurité, il n’en demeure pas moins que le Maroc peut refuser de jouer le jeu. Le travail de lobbying du Maroc auprès d’acteurs influents a permis à ce jour d’entraver la mise en œuvre du processus onusien devant aboutir à l’organisation d’un référendum d’autodétermination, conformément aux termes de l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre le Maroc et le Front Polisario. Ainsi le rôle joué par la France dans cette situation de blocage a été systématiquement dénoncé par le Front Polisario. Qu’en sera-t-il avec l’avènement d’un nouveau président en France ? Les Sahraouis espèrent un changement de la position de Paris sur ce dossier, ce qui amènerait à la mise en œuvre des résolutions onusiennes. Mais cet espoir demeure menu. Il reste aussi que cela ne signifie pas pour autant qu’il faille désespérer. Le nouveau patron de l’ONU, Antonio Guterres, et le quatrième envoyé personnel pour le Sahara occidental ont certainement à cœur de réussir là où leurs prédécesseurs ont échoué. En retirant de la liste des territoires non autonomes sur laquelle il est inscrit depuis 1963 le Sahara occidental, ils réussiront à marquer de leur empreinte l’histoire. Mais pour ce faire, il faudrait avant tout qu’ils se donnent les moyens. L’occasion aussi de rappeler cet autre proverbe arabe qui dit que « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ».

Nadia K.