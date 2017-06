Aides aux réfugiés sahraouis : Un besoin de 7,9 millions de dollars

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a besoin de 7,9 millions de dollars pour les six prochains mois afin de continuer à fournir une aide alimentaire aux réfugiés sahraouis en Algérie, a indiqué vendredi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le chef de l’ONU a appelé les bailleurs de fonds à « accroître de manière urgente leur assistance pour cette population souvent négligée et vulnérable », en précisant que le PAM a besoin de 7,9 millions de dollars pour « continuer à fournir une aide alimentaire cruciale au cours des six prochains mois ». Le manque de financement a obligé le PAM à réduire les rations alimentaires de près d’un cinquième cette année et d’arrêter la distribution de suppléments nutritionnels pour traiter l’anémie et la malnutrition chez les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes enfants, a indiqué le porte-parole du SG de l’ONU, dans une déclaration à la presse. « Les rations alimentaires seront encore réduites de moitié en juin, ce qui pourrait avoir un impact important sur la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des réfugiés », a ajouté le SG de l’ONU. « L’aide humanitaire, y compris l’aide alimentaire, est une bouée de sauvetage pour ces réfugiés du Sahara occidental », a indiqué le SG de l’ONU en relevant qu’une récente évaluation a souligné « la situation précaire en termes de nutrition dans les camps de réfugiés sahraouis ».