Les épreuves du BEM débutent aujourd’hui : dans de bonnes conditions

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, procédera, ce matin à partir de Mascara, au coup d’envoi de l’examen du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), durant lequel 566.221 candidats tenteront de passer le cap du moyen pour passer au secondaire.

Cet examen qui s’étalera sur trois jours, du 4 au 6 juin, et dont les résultats devront être annoncés le 27 juin, sera marqué par une forte présence des filles par rapport aux garçons avec 51,58%. Aussi, selon les chiffres présentés dernièrement par la ministre de l’Education nationale, l’examen sera marqué par une baisse du nombre de candidats par rapport à la session de l’année dernière. Une baisse qui se confirme d’année en année, après le pic enregistré en 2012, avec le passage de la double cohorte des élèves de la 5e et de la 6e année au palier moyen. La ministre a affirmé que «toutes les mesures étaient prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires nationaux, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux», précisant que ces mesures prévoient, notamment la sécurisation des examens dans le but d'assurer leur crédibilité et de garantir l'égalité des chances entre les élèves. Parmi ces mesures, figure notamment l'interdiction de l'usage de téléphones mobiles et autres moyens de communication électroniques dans les salles d'examen.



Mobilisation des éléments de la DGSN, de la Gendarmerie et de la Protection civile



Dans le même cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif de sécurité à l'occasion des examens de fin d'année scolaire 2016/2017, tous paliers confondus, et dont la mise en exécution sera confiée à des brigades de police au niveau des Sûretés des 48 wilayas du pays. Ce dispositif repose sur la mobilisation des services de la police pour sécuriser les centres d'examen pour les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) dans les régions urbaines à travers l'ensemble du territoire national, et comporte des mesures sécuritaires pragmatiques visant à garantir la fluidité routière et faciliter le trafic au niveau des grands axes menant vers les centres d'examen, outre les équipes de sécurité spécialisées chargées de l'escorte et la sécurisation des sujets et les copies vers les centres de correction. La DGSN invite, à cet égard, les usagers de la route à éviter le stationnement anarchique devant les centres, en vue de permettre aux candidats de se rendre aisément vers les centres d'examen, rappelant aux citoyens l'existence du numéro vert 1548 et le 17 pour le signalement de tout imprévu ou prêter aide. Il en est de même pour la Gendarmerie nationale qui a élaboré un plan de sécurité spécial pour ces examens en mobilisant les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves. Les centres d'impression des sujets des épreuves seront ainsi sécurisés et les brigades de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale renforcées au niveau des différentes routes nationales, communales et de wilayas, notamment celles débouchant sur les zones urbaines avant et pendant le déroulement des examens.

La Protection civile est également mobilisée pour la circonstance avec ses services techniques de prévention qui ont effectué des visites au niveau de l'ensemble des établissements scolaires désignés pour accueillir les examens, afin de veiller à la conformité des normes de sécurité et garantir la protection des utilisateurs. Pour ce faire, un dispositif spécial composé de 38.697 agents d'intervention et appuyés par 1.914 ambulances et 1.092 engins d'incendie a été déployé pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnel d'encadrement. Enfin, il est utile de rappeler que les résultats du BEM sont prévus pour le 27 juin prochain. Ils seront donnés par Internet et l'envoi des listes des candidats reçus aux examens par e-mail, juste après la proclamation des résultats, à toutes les directions de l'éducation. Les élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année.

Salima Ettouahria

-------------/////////////////

Selon l’ONEC

7.680 détenus candidats

Quelque 7.680 détenus se présentent à l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) dont les épreuves débutent demain au niveau de 42 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme des centres d'examens officiels, a annoncé samedi le ministère de la Justice dans un communiqué. Le nombre global des détenus candidats au BEM dont le coup d'envoi sera donné demain dimanche à partir de l'établissement de rééducation et de réinsertion d'El Harrach, englobe 7.604 hommes et 76 femmes. L'année précédente, ce dernier était de 7.066 candidats. Selon la même source, les inscrits qui passent leur examen en dehors des établissements pénitentiaires sont estimés à 125 alors que l'on dénombre et 520 autres inscrits remis en liberté.

L'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM) se déroule sous la supervision de l'Office national des examens et concours (ONEC) et l'encadrement des personnels du secteur de l'éducation nationale conformément aux dispositions de la Convention conclue entre les ministères de la Justice et de l'Education nationale.

D'autre part, le ministère de la Justice a rappelé que les candidats au baccalauréat et au BEM avaient bénéficié de séances de préparation psychologique, de conseils et orientations pendant les révisions sous la supervision de psychologues relevant du secteur des prisons outre des cours de soutien dispensés par 717 enseignants. Durant l'année scolaire 2016/2017, quelque 42 433 inscrits ont été recensés pour ce qui est de l'enseignement général dont 34.037 inscrits pour suivre des cours à distance, 1.150 pour poursuivre des études universitaires, 7.246 inscrits dans les classes d'alphabétisation et enfin, 3.710 candidats à l'examen du BAC. Par ailleurs, le nombre d'inscrits dans les filières de formation professionnelle et libre s'élève à 39.380 y compris ceux inscrits pour la session février 2017 pour la même saison. (APS)

-------------/////////////////

M’sila

6.000 adultes libérés de l’analphabétisme



Pas moins de 6.000 personnes se sont libérées de l’analphabétisme après avoir passé les examens de niveau à travers les nombreux établissements d’alphabétisation de la wilaya de M’sila selon l’antenne locale de l’annexe de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA). Cette promotion d’apprenants est constituée de 90% de femmes, plus déterminées que les hommes à sortir de ce fléau qui entrave considérablement le développement humain, selon l'Office.

Les apprenants sont répartis sur des structures implantées dans les 47 communes de la wilaya, a également indiqué la même source, soulignant que tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des responsables de cette annexe qui compte actuellement un total de 6.000 élèves. L’année pédagogique 2016-2017 a, par ailleurs, été marquée dans la capitale du Hodna par l’élargissement du réseau des classes d’alphabétisation s’étendant aux mosquées et à certaines associations à vocation sociale, a-t-on indiqué. Depuis l'an 2000, environ 30.000 personnes, âgées entre 15 et 49 ans, ont été pris en charge dans des classes de cours relevant de l’ONAEA dans la wilaya de M’sila. (APS)

-------------/////////////////

Bordj Bou-Arréridj

11.568 candidats composent



11.568 candidats doivent passer les épreuves du BEM dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Ces élèves parmi lesquels 389 candidats libres ont été orientés vers 46 centres d’examen. La direction de l’éducation de la wilaya assure que toutes les conditions pour un déroulement normal sont réunies.

Les candidats encadrés par 2.700 agents dont 2.000 surveillants bénéficieront d’une assistance médicale et même psychologique. Ils peuvent même compter sur un climat idéal puisque la wilaya est marquée ces derniers jours par un rafraichissement.

Notons que 5 candidats appartiennent à la catégorie des citoyens aux besoins spécifiques, 3 d’entre eux sont non voyants, et les deux autres sont des handicapés moteurs. Ils ont droit à un accompagnement pour subir les épreuves au même titre que leurs camarades .

F. D.

-------------/////////////////

Mascara

Fin prêts



Le nombre de candidats est de 12.032 dont 11.854 scolarisés et 5.516 candidates et 6.101 candidats, 178 candidats libres répartis à travers 50 centres d’examen .

Le lycée Mekkioui Mamoun de Mascara a été choisi pour servir de centre de correction plus de 5.101 PEM et professeurs des écoles assureront l’encadrement des centres d’examen, 50 observateurs veilleront au déroulement des épreuves. Toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année dans les trois cycles d’enseignement et pour assurer le transport et la restauration aussi bien des candidats que du personnel d’encadrement des centres.

A. Ghomchi

-------------/////////////////

Oran

Formations au profit des demandeurs d’emploi



Trois sessions de formation destinées à augmenter les chances d'employabilité des jeunes sont programmées pour le mois de Ramadhan à Oran, a-t-on appris auprès de l'association organisatrice locale Santé Sidi El-Houari (SDH). Cette initiative entre dans le cadre des activités du Centre de développement des carrières (CDC) mis sur pied par SDH en février dernier, a précisé à l'APS la chargée de communication de l'association, Assia Brahimi.

Depuis cette date, soit en quatre mois, près de 180 jeunes demandeurs d'emploi ont bénéficié d'une formation au sein du CDC, créé en partenariat avec l'organisation internationale «World Learning», a-t-elle indiqué.

Le CDC, implanté au siège de SDH dans le quartier historique de Sidi El-Houari, vise à «renforcer le savoir-faire, le savoir-être et les compétences professionnelles des jeunes demandeurs d’emploi afin de favoriser leur accès au monde du travail», a souligné Mme Brahimi. Différents organismes publics de formation/insertion sont partenaires de cette action, tels que l'ANEM, ANGEM, ANSEJ, ADS, le Centre de Facilitation, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO), la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), la Pépinière d’entreprises et les Centres de formation professionnelle (CFP).

L'association SDH a, à son actif 26 années d'activités marquées par ses actions en faveur de la protection et la valorisation du patrimoine et par sa contribution à la formation des jeunes.

Plus de 500 diplômés sont issus de l'école-chantier de cette association. La plupart a pu être insérée dans des entreprises de restauration d'immeubles anciens, tandis que d'autres ont monté leur propre projet professionnel.(APS)