Harakat El-Bina : Mobilisation pour les élections locales

Le président du parti Harakat el Bina, Mustapha Belmehdi a appelé, à Oran, à se mobiliser pour les élections locales prochaines, prévues en automne 2017. Le président de Harakat El Bina, qui a annoncé la participation de sa formation aux prochaines élections locales lors d’une rencontre régionale avec les cadres de son parti, a appelé à la mobilisation pour ces échéances en intensifiant le contact avec les citoyens. « Les élections locales prochaines sont un autre examen pour consacrer la démocratie participative, conformément à notre projet politique. Il appartient au nouveau gouvernement d’éviter les erreurs du passé, notamment la fraude pour réussir les élections prochaines et rétablir la confiance du citoyen », a-t-il déclaré Mustapha Belmehdi a salué, au passage, la volonté affichée du nouveau gouvernement pour susciter l’espoir, se disant disposer à sceller de nouvelles alliances avec d’autres partis ayant un même dénominateur commun celui de faire renaître l’espoir et vaincre le désespoir. Il a, dans ce contexte, plaidé pour une bonne gouvernance des institutions, une meilleure répartition des richesses et une canalisation des compétences pour faire sortir l’Algérie du « sous-développement ». Les dernières élections législatives, la structuration et l’organisation interne du parti ont été au centre des discussions lors de cette rencontre qui a réuni une soixantaine de cadres du parti de 9 wilayas de l’ouest du pays dont Oran, Relizane, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, Mascara, comme l’a indiqué à l’APS, le secrétaire général de Harakat El Bina, Mohamed Mekhaneg.