Mouvement El-Islah : Aboutir à une entente nationale

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a évoqué à Alger la possibilité d’aboutir à une entente nationale regroupant tous les acteurs politiques nationaux.

M. Ghouini a indiqué, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la réunion du Bureau national du parti, qu’il « est possible d’aboutir à une entente politique nationale regroupant l’ensemble de la classe politique et qui permettra de rétablir la confiance, de relancer le processus d’édification d’une véritable démocratie et de parachever la consécration de l’Etat de droit et des libertés ». Cette entente est à même de contribuer à la « consolidation de la sécurité et de la stabilité dans le pays et au renforcement de l’unité nationale, en vue de relever les différents défis et faire face aux menaces qui guettent l’Algérie », a souligné M. Ghouini affirmant l’attachement de son parti à la réalisation de « cet objectif noble et fédérateur ». M. Ghouini a appelé le gouvernement à ouvrir un dialogue avec les syndicats sur leurs différentes revendications pour assurer une rentrée sociale calme et sereine ». Le président d’El-Islah a estimé nécessaire que chaque gouvernement sortant présente son bilan devant le Parlement, fustigeant par la même la méthode suivie dans la distribution des couffins de ramadhan aux familles nécessiteuses.