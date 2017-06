Front El-Moustaqbal : Appel au dialogue

Le président du Front El Mostaqbal, Abdelaziz Belaid, a appelé à l’ouverture impérative d’un dialogue avec tous les acteurs politiques et économiques afin de trouver des « solutions aux problèmes posés ». « Il est important d’ouvrir un dialogue avec tous les acteurs politiques et économiques afin de mettre en exécution des programmes efficaces susceptibles de dégager des solutions aux problèmes qui se posent », a indiqué M. Belaid qui présidait les travaux d’une conférence organisée par son parti autour de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du développement durable. Il a rappelé à ce propos, le contexte « économique difficile » que traverse le pays, soulignant la nécessité d’une « disposition de l’ensemble des catégories de la société pour surmonter cette étape ». « Les autorités publiques ne peuvent à elles seules, faire face aux enjeux de l’étape actuelle sans la contribution de tout un chacun », a-t-il martelé. D’autre part, M. Belaid a plaidé en faveur de l’« adoption d’une politique qui repose principalement sur la présentation du bilan annuel de chaque secteur dans le but de ficeler des plans efficaces à moyen et long termes », affirmant que l’Algérie « a besoin aujourd’hui de garantir sa sécurité et sa stabilité » et cela, selon lui, ne saurait intervenir sans « un dialogue et la contribution de tous les enfants du pays qui comptent une élite en mesure de relever les défis dans tous les secteurs ». (APS)